Autopista elevada de 4 km en Luque: “Hay un feroz conflicto de intereses con un senador”

El Ing. Civil y Concejal de Asunción, Pablo Callizo, se refirió al plan de mejoramiento de las rutas Luque-Areguá y Luque-San Bernardino, hasta su conexión con la PY02 en Ypacaraí, que prevé la construcción de una autopista elevada de 4 km, que cruzará prácticamente toda la ciudad de Luque. El plan proyecta una inversión de entre 180 y 200 millones de dólares.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pretende ejecutar este proyecto dentro del contrato de concesión del consorcio Rutas del Este (formado por Sacyr y Ocho A), representado por Juan Carlos Pettengill, hijo del senador Luis Pettengill, dueño de Ocho A.

Este grupo está a cargo de la explotación de la ruta PY02 (desde Ypacaraí hasta Caaguazú) durante 30 años, a través de la Ley de Alianza Público-Privada (APP). Se pretende que las obras mencionadas se realicen dentro de este contrato, cediendo el peaje de la ruta Luque-San Bernardino al consorcio, además de garantizar el pago de los montos invertidos y los costos de mantenimiento durante el tiempo restante de la concesión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al respecto, Callizo señaló que existe un interés económico e incluso político en este nuevo plan, con la participación de muchas empresas. “En este caso, hay un feroz conflicto de intereses con el senador Luis Pettengill y la empresa que tiene la concesión de la Ruta del Este, que es la que quiere hacer justamente este proyecto del viaducto en Luque”, expresó.

Lea más: El MOPC proyecta una autopista elevada de 4 km que cruzará casi todo Luque

Una barrabazada, que generará más caos vehicular

Asimismo, el ingeniero calificó de “barrabasada” el plan, que generará aún más caos vehicular, ya que se pretende ejecutar el proyecto sin mejorar el transporte público o el transporte masivo de personas, que es lo que recomendó el Plan de Movilidad para Asunción y su Área Metropolitana (AMA), desarrollado por Koica en 2024.

“Es una locura. El MOPC hace planes de logística y movilidad en conjunto con otras instituciones, y luego ellos mismos contradicen sus estudios. Una vez más se demuestra que no se respeta la planificación existente y todo se hace de manera totalmente improvisada”, lamentó.

Lea más: Con APP de ruta PY02 quieren duplicar tramo Luque-San Bernardino y mejorar la vía Luque-Areguá

El experto señaló que existen varios estudios en lugares como Corea del Sur y Estados Unidos, que evidencian que el aumento de la capacidad vial genera una mayor demanda de vehículos. Dio el ejemplo de la Autopista Ñu Guasú, que, cuando se construyó, se pensó que sería la solución al tránsito, pero que, en la actualidad, nuevamente está colapsada. Lo mismo ocurrió con la avenida Laguna Grande, que también colapsó.

“Es una falta de planificación del MOPC, porque no ofrece alternativas al vehículo particular o a la moto. Lo único que ofrece es un viaducto, no ofrece transporte masivo ni un mejor servicio de transporte público”, explicó.

APP de ruta PY02 ya tuco varios cuestionamientos

Al mismo tiempo, Callizo resaltó que desde el momento de la adjudicación de esta primera APP, para duplicar la ruta PY02, durante el gobierno de Horacio Cartes, ya hubo irregularidades. Asimismo, enfatizó que durante su ejecución, se hicieron varias modificaciones que no fueron licitadas, sino que se agregaron como obras complementarias, y ahora pretenden hacer lo mismo con la nueva ley APP, promulgada por Santiago Peña a principios de este año.

Lea más: Paraguayos que ni usan la ruta PY02 pagan por duplicación de la carretera

El Ing. Callizo destacó que el proyecto del megaviaducto sobre Luque es aún más irregular, ya que se está hablando de una zona superpoblada. “Estamos hablando, incluso, de que pasará por encima del trazado del ferrocarril. Para mí, si Fepasa autoriza esto, será una grave vergüenza y un escándalo. Varias cosas están mal, en pocas palabras, es un negociado también, porque esta ley de concesión de la Ruta PY02 se cambió hace poco. Y el senador Pettengill probablemente haya votado a favor en un feroz conflicto de intereses en el que él no debería haber participado”, expresó.

Al mismo tiempo, destacó que en este tema una vez más se prioriza la “patria contratista”, que sigue definiendo el camino a seguir, no solo del MOPC, sino del futuro de la ciudad y de su urbanización. “Gente que no entiende nada de urbanismo, que solo piensa en rutas y asfalto, defienden este tipo de obras. Y bueno, obviamente, esta solución es una locura. Es algo totalmente descabellado, y cualquier urbanista, arquitecto, ingeniero de tránsito o de transporte te va a decir que esto es algo totalmente traído a los pelos”, expresó.