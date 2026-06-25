¿Cuándo bajarán los precios de combustibles de Petropar? Esto dijo Santiago Peña

El tránsito de buques por el estrecho de Ormuz – canal por donde circula un importante porcentaje de todo el petróleo del mundo – se ha reanudado luego de que Estados Unidos e Irán firmaran recientemente un preacuerdo para poner fin a las hostilidades que comenzaron entre ambos países - e Israel - en febrero.

El mercado petrolero internacional ya ha comenzado a sentir los efectos positivos, a pesar de que la sostenibilidad a largo plazo del pacto en Oriente Medio aún está en duda.

En general, las cotizaciones de combustibles a nivel internacional han bajado desde el anuncio del ‘memorándum de entendimiento’ entre Estados Unidos e Irán, y en Paraguay ya comienzan a sentirse los efectos de las nuevas circunstancias del mercado internacional del petróleo: algunos emblemas privados, que han subido los precios de sus combustibles varias veces desde febrero, anunciaron esta semana sus primeras disminuciones desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

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Sin embargo, la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), cuyas tarifas suelen ser referencia para el sector privado de expendio de combustibles, aún no ha bajado sus precios.

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“Apenas se pueda”

Al ser consultado hoy sobre la situación de los combustibles y la posibilidad de que Petropar baje sus precios, el presidente Santiago Peña dijo valorar el “gesto” de los emblemas privados que han comenzado a bajar sus tarifas, pero no dio una fecha tentativa para que Petropar haga lo mismo.

“Vamos a estar monitoreando y en la medida de las posibilidades, apenas se pueda continuar esa disminución, lo haremos”, dijo el mandatario.

El presidente Peña señaló hoy que, a pesar de los descensos en los precios del sector privado, Petropar sigue teniendo “el precio más barato del mercado”.

Agregó que la empresa estatal ha sido la primera en disminuir sus precios y la última en subirlos.

Las razones de Petropar para no bajar aún los precios

En declaraciones hechas ayer, miércoles, a ABC Cardinal, el presidente de Petropar, William Wilka, dijo que aún persiste “mucha incertidumbre” sobre si el acuerdo en Oriente Medio se sostendrá en el tiempo y afirmó que Petropar aún tiene en tanques combustible comprado en la primera quincena de junio, cuando la cotización internacional era más alta que ahora.

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Dijo creer que podría haber novedades sobre los precios de combustibles de Petropar recién en la quincena de julio o incluso en el mes de agosto.