Recaudación del IDU creció cerca de 30% tras controles sobre reservas facultativas, según la DNIT

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) emitió en marzo de 2026 la resolución N° 49, que según la institución, busca mejorar la trazabilidad de las utilidades retenidas por las empresas, especialmente aquellas clasificadas como reservas facultativas, cuya distribución puede generar obligaciones vinculadas al IDU.

El gerente general de Impuestos Internos, Ever Otazú, informó en conversación con ABC que esta medida permitió mejorar los mecanismos de control y generó una mayor conciencia entre los contribuyentes respecto a sus obligaciones fiscales.

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“Eso permitió una mayor sensación de riesgo y también que muchos contribuyentes se anticiparan al pago de impuestos”, señaló.

Por su parte, la Gerencia General de Impuestos Internos registró, hasta mayo del 2026, ingresos por G. 3,39 billones (US$ 563,9 millones), lo que representa una expansión interanual de 7,6%.

La institución explicó que en el desglose por tributo, la recaudación del IDU alcanzó G. 1,4 billones entre enero y mayo de 2026, cifra que ya equivale a cerca del 89,7% de todo lo percibido por este tributo durante el año 2025, cuando los ingresos totalizaron G. 1,6 billones. De esta manera, en apenas cinco meses, la DNIT se encuentra a solo G. 164.611 millones de igualar la recaudación anual registrada el año pasado, señaló.

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Perspectivas positivas para el IDU en segunda parte del año

En esa línea, el gerente de Impuestos Internos de la DNIT informó que aún existe un grupo de empresas que deberá regularizar pagos vinculados al IDU durante el segundo semestre, por lo que espera seguir observando un comportamiento favorable en este tributo.

Las reservas facultativas son fondos retenidos de las utilidades de una empresa por decisión de los socios o accionistas, sin que exista una obligación legal para ello.

En Paraguay, sirven para proteger el patrimonio y financiar inversiones, expansión operativa o capital de trabajo. Las compañías no pagan el IDU hasta ser distribuidas.

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Fiscalización impacta en otros tributos

Otazú agregó que los trabajos de fiscalización también están impactando positivamente sobre otros impuestos, como el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y el Impuesto a la Renta Personal (IRP), cuyos procesos de regularización continúan desarrollándose a lo largo del año.

Concluyó afirmando que tributos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) siguen mostrando señales de crecimiento, acompañando el dinamismo de la actividad económica y las inversiones que se están ejecutando en el país.