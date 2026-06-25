DNIT prevé un repunte de la recaudación en el segundo semestre pese al impacto del dólar

El gerente general de Impuestos Internos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Ever Otazú, aseguró que la dinámica económica local continúa mostrando señales favorables, pese al impacto que la caída de la cotización del dólar tuvo sobre los ingresos aduaneros.

En entrevista con ABC, Otazú explicó que la recaudación de impuestos vinculados al comercio, la industria y los servicios registra incrementos interanuales de entre 8% y 10%, reflejando una expansión de la actividad económica en distintos sectores.

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No obstante, reconoció que la recaudación consolidada se vio afectada por la disminución del tipo de cambio. Debido a que los tributos aduaneros se liquidan sobre valores expresados en dólares, una menor cotización reduce el monto recaudado al convertirlo a guaraníes.

Cabe recordar que la DNIT informó a principios de este mes que cerró mayo de 2026 con una recaudación efectiva de G. 4,60 billones (US$ 765,5 millones), cifra que representa una disminución interanual de 2,4% respecto al mismo mes de 2025. La variación negativa fue de G. 111.360 millones (US$ 18,5 millones).

A pesar de este resultado, Otazú sostuvo que las perspectivas para los próximos meses continúan siendo favorables. “Creemos que la recuperación de las importaciones, la estabilización del tipo de cambio y el sólido desempeño de los tributos internos permitirán que la DNIT continúe cerrando el año con resultados positivos”, reiteró.

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Expansión de impuestos internos

Por su parte, la Gerencia General de Impuestos Internos registró, hasta mayo del 2026, ingresos por G. 3,39 billones (US$ 563,9 millones), lo que representa una expansión interanual de 7,6%. Según la institución, este desempeño se explica principalmente por el comportamiento del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), reflejando una mejora de la actividad económica y de los niveles de cumplimiento tributario.

Entre los sectores que más contribuyeron al crecimiento de la recaudación se destacan la intermediación financiera, telecomunicaciones, información y comunicación, bebidas y tabaco, comercio y servicios a los hogares, entre otros.

Otazú destacó que actualmente las comparaciones se realizan entre períodos completos de la propia DNIT, tras la integración de las áreas tributaria y aduanera. “Esta fusión eleva significativamente la base de referencia utilizada para medir la evolución de la recaudación”, concluyó.