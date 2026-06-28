Crecimiento económico en Paraguay más normalizado este año y dentro de su potencial, destacó economista

Conforme a los resultados preliminares de las Cuentas Nacionales al primer trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) paraguayo registró una expansión del 5,8%, con fuerte incidencia de uno de los sectores predominantes en este primer tramo que es la agricultura, sumado a ello también se observó un buen desempeño en el sector industrial y en los servicios.

Para el economista Rodrigo Ibarrola, este primer reporte de las Cuentas Nacionales registra algunas aristas interesantes para el análisis con algunos sectores que predominan por la temporada, en el caso del sector agrícola que registra nuevamente un año bueno en términos de crecimiento. Así, con un repunte del 8,2%, el sector agrícola lidera en términos de expansión en comparación a los demás sectores, frente a un repunte también bueno, del 5,2% que exhibió en el primer trimestre del año 2025.

Este buen resultado de la agricultura, sin embargo, ha contrastado con otros desempeños menos favorables como el de los impuestos que solo creció 0,6% o del sector ganadero que creció solo 2,4%. En el caso de los impuestos, la desaceleración obedece principalmente al impacto de la baja del dólar en las recaudaciones aduaneras.

Por otra parte, Ibarrola detalló que el resultado observado en el primer trimestre del año se alinea más a las expectativas de cerrar el año en un rango de crecimiento en torno al 4%, con sectores claves como los servicios, las industrias y el consumo que tienen un efecto multiplicador y de mayor impacto.

Ibarrola detalló que el desempeño del sector servicios sigue siendo favorable, lo cual es esperanzador por el efecto multiplicador y más directo que tiene en la generación de empleos y se destacó como el segundo con mayor expansión en el primer trimestre, con un repunte del 6,6%, seguido de las industrias con 6%.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Son suficientes las medidas de ajuste de gastos del MEF para equilibrar las finanzas?: Esto opina un economista

Dentro de su potencial

El economista indicó igualmente que el crecimiento del PIB proyectado para el presente año (de 4,2%) volvió a una trayectoria más normalizada y dentro de su potencial, tras un repunte excepcional que se tuvo en el año 2025 del 6%.

“El año pasado fue un año excepcionalmente de crecimiento alto. Si uno va mirando con respecto a lo que es este año, estamos creciendo sobre una base más alta”. En el 2025 vimos una fuerte dinámica en el agro, energía y este año dependemos más de la manufactura, los servicios y la demanda interna, con un consumo interno que representa más del 60% del PIB”, apuntó.

Si bien los números de este primer trimestre son auspiciosos, para Ibarrola será difícil llegar a un crecimiento del 6% como en el 2025, ya que fue un año excepcional. Alegó que nuestro nivel o potencial se encuentra en un rango cercano al 4%, y que es una cifra que se llegaría fácilmente, un porcentaje más normal de crecimiento.

“En términos de crecimiento estamos bien, no es que este año es malo porque crecemos menos que en el 2025. Es un año bueno con una normalización luego de salir de un crecimiento excepcionalmente alto que fue el año pasado”, afirmó.

En términos comparativos a nivel regional, el PIB paraguayo al primer trimestre con un crecimiento del 5,8% lidera la tabla de posiciones, seguido de Perú que registró un repunte del 3,5%, Argentina con 2,3%, Colombia con 2,2%, Brasil con 1,8%, Uruguay con 0,9% y Chile que registró una retracción del 0,5%

Lea más: El PIB creció 5,8% en el primer trimestre

Dificultad para cumplir tope fiscal

En otro orden, el economista Rodrigo Ibarrola se refirió a la situación de las finanzas públicas y opinó que pese a todos los esfuerzos del fisco, será difícil el cumplimiento del déficit en el tope del 1,5% del PIB.

A su parecer, el plan de ajustes de gastos que presentó el Gobierno es un plan nada fuera de lo común, solo que ajusta algunas cuestiones e introduce algunos controles sobre ciertos gastos. “Hay que ver el impacto que va tener eso sobre el resultado final” apuntó.

Al cierre de mayo ultimo, el déficit fiscal anualizado llegaba al 2,4%, una diferencia de casi US$ 1.600 millones, muy por encima de lo establecido en el plan de convergencia de volver al tope del 1,5% del PIB dispuesto en la Ley de Responsabilidad Fiscal

“Hay que ver si de esta racionalización de gastos tiene un poco de efecto. Sobre todo que la mayoría del gasto público está centrado en la provisión que tiene el Estado de servicios como salud, educación, hambre cero y otros programas sociales, salarios que no son cuestiones que se pueden disminuir fácilmente por más que hagas un plan de racionalización”, afirmó.