El PIB creció 5,8% en el primer trimestre: ¿Qué rubros fueron los más dinámicos?

El producto interno bruto (PIB) trimestral registró un aumento interanual de 5,8% al cierre del primer trimestre de 2026, de acuerdo con un reporte oficial publicado en la fecha por el Banco Central del Paraguay (BCP). Con este resultado, se afianza las expectativas de cerrar este año con crecimiento estimado del 4,2%.

Visto desde la producción, el avance se apoyó en desempeños favorables en los servicios, manufacturas, agricultura, construcción y distribución de energía eléctrica.

Según las últimas actualizaciones de la campaña agrícola 2025/2026 difundidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la agricultura creció 8,2% interanual en el primer trimestre.

El impulso principal provino de la mayor producción prevista de soja, caña de azúcar, mandioca, poroto, girasol y tabaco. Sin embargo, el balance positivo fue moderado por menores estimaciones de producción de maíz, algodón, sésamo y yerba mate, lo que sugiere un desempeño heterogéneo dentro del sector primario.

Producción ganadera con tímido crecimiento y faena cae

La actividad conjunta de Ganadería, Forestal, Pesca y Minería avanzó 2,4% frente al mismo trimestre de 2025. Dentro de ese agregado, la ganadería mostró un resultado interanual negativo, explicado principalmente por una disminución en el faenamiento de bovinos.

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Aun así, hubo señales mixtas: aumentaron el faenamiento de cerdos y aves, y también la producción de leche cruda y huevos. En paralelo, el informe consigna desempeños favorables en la actividad forestal y en la minería, especialmente en la extracción de piedras y arenas.

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Las industrias crecen 6%

En lo que respecta a la industria manufacturera, el reporte oficial del BCP detalla que registró un crecimiento de 6% interanual. Entre los rubros que empujaron el resultado se mencionan la producción de aceites, lácteos, azúcar, molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, además de productos químico-farmacéuticos, papel, maderas, minerales no metálicos, metales comunes, maquinarias y equipos y otras manufacturas (incluida la fabricación de muebles).

El informe, no obstante, advierte que el avance estuvo parcialmente compensado por caídas en carnes, otros alimentos, textiles y prendas de vestir, cueros y calzados, y la fabricación de productos metálicos.

En cuanto al sector de la construcción, el informe del BCP indica que creció 5,6% interanual en el primer trimestre, con un factor destacado justamente por el mayor ritmo de ejecución de obras privadas.

Como reflejo de esa dinámica, se observó un incremento en la demanda de los principales insumos del sector, “sobre todo” en la porción vinculada a la producción nacional, según el mismo reporte.

Desempeño de electricidad y agua

En lo que respecta al segmento de electricidad y agua —que incluye a las binacionales— aumentó 4,7% interanual. La mejora se explicó por el buen desempeño en distribución de energía eléctrica, suministro de agua y saneamiento ambiental, con un impulso asociado principalmente al consumo de industrias electro-intensivas.

El documento señala, sin embargo, un contrapeso: la generación de energía eléctrica de las binacionales mostró un comportamiento negativo en el trimestre, introduciendo una divergencia entre generación y distribución dentro del sector.

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Servicios con el mayor dinamismo

El informe presentado por la banca matriz, detalla igualmente que el sector servicios lideró el crecimiento con un aumento de 6,6% interanual. En el citado trimestre se registra desempeños positivos en una gama amplia de actividades: transporte, intermediación financiera, servicios a los hogares (salud, educación y esparcimiento), servicios gubernamentales, inmobiliarios, restaurantes y hoteles, y servicios a las empresas (incluidas agencias de turismo, consultorías, publicidad y otras actividades auxiliares).

También se destacaron las telecomunicaciones, servicios de información y servicios de validación (criptominería).

La demanda interna vuelve a crecer

Desde la óptica del gasto, el reporte indica que el crecimiento del trimestre estuvo impulsado por consumo privado, formación bruta de capital, exportaciones netas y, en menor medida, consumo público.

En particular, la demanda interna volvió a expandirse, con un aumento interanual de 4,8%. Por componentes, el consumo total mantuvo su trayectoria ascendente y también creció 4,8%, mientras que la formación bruta de capital fijo subió 3,7%, encadenando una racha de diez trimestres consecutivos de avances, de acuerdo con el mismo documento.