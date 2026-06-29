El Gobierno difícilmente alcance la meta fiscal sin ajustar el presupuesto, afirma economista

Durante una entrevista a ABC, el analista señaló que los ingresos fiscales vienen evolucionando dentro de los parámetros previstos, pese a factores externos como la fluctuación del dólar. “Venimos recaudando bien. Dentro de lo previsto, estamos recaudando lo que tenemos que recaudar”, afirmó.

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Sin embargo, advirtió que el cumplimiento de la meta de déficit fiscal luce cada vez más complejo. Según su evaluación, el Gobierno difícilmente logre alcanzar el objetivo establecido para este año sin realizar ajustes significativos en el presupuesto o redefinir prioridades de gasto.

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Gasto público: ¿Una mejora insuficiente?

Garicoche sostuvo que un incremento extraordinario de la recaudación no parece una alternativa realista para cerrar la brecha fiscal. En ese sentido, indicó que esperar un “aumento milagroso de impuestos” o de ingresos tributarios resulta poco probable en el contexto actual.

Asimismo, reconoció que existen avances en materia de optimización del gasto público, aunque consideró que dichas mejoras no serían suficientes para garantizar el cumplimiento de la meta fiscal.

Por ello, planteó la necesidad de debatir qué programas y proyectos deben priorizarse dentro de las restricciones presupuestarias vigentes.

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De acuerdo con el economista, el debate fiscal debe centrarse en la sostenibilidad de las cuentas públicas y en la asignación eficiente de los recursos del Estado, más que en la expectativa de una mayor recaudación en el corto plazo.