Barreto propone formular un nuevo plan de convergencia ante dificultad de alcanzar tope fiscal

El cumplimiento del límite fiscal así como estaba previsto “se ve complicado” este año, según advirtió el economista y ex ministro de Hacienda César Barreto, esto debido a situaciones que tensionan de forma directa las cuentas públicas.

En ese sentido, mencionó que la existencia de compras y contrataciones del Estado que no habrían sido registradas y que llevan a una acumulación de deudas atrasadas dentro de las finanzas públicas, además de la baja de las recaudaciones serían las principales razones que explican esta situación.

La dificultad detallada por el economista es para alcanzar el objetivo de déficit fiscal fijado en el plan de convergencia, que apuntaba a cerrar el año con un rojo equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), tal como está previsto en la ley de responsabilidad fiscal.

El informe de Situación Financiera (Situfin) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)confirmó la semana pasada que el déficit fiscal anualizado (los últimos 12 meses) alcanzó G. 9,7 billones, equivalente al 2,4% del PIB al quinto mes del año, (unos US$ 1.600 millones). Esta cifra está por encima de la meta fiscal establecido en el plan de convergencia (que estima llegar a -1,5% del PIB).

Barreto menciona que esos procesos de compras y contrataciones que no figuraban como parte del gasto realizado en su momento, pero que una vez identificados, el Estado queda ante una obligación de honrar esos compromisos ya asumidos, lo que eleva la presión sobre el gasto efectivo del año en curso.

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Las deudas atrasadas del Estado con las proveedoras llegan a los US$ 1.300 millones, y parte de este monto será financiado mediante el instrumento de cesión de derecho de deuda, conocido también como factoraje, y otra parte, con las recaudaciones.

En ese marco, el ex ministro sostiene que, “a estas alturas”, el plan original de convergencia hacia el 1,5% del PIB pierde viabilidad. “Yo creo que eso está fuera de lo posible a estas alturas del campeonato”, afirmó Barreto en declaraciones a la prensa ayer tras un evento por el aniversario e inauguración del nuevo local de la Caja de Valores del Paraguay (Cavapy).

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Un nuevo plan y pagos “en tiempo y forma”

Ante este complicado panorama para las finanzas públicas, Barreto sostiene que el Gobierno debería avanzar en una redefinición del rumbo fiscal. Su recomendación es formular un nuevo plan de convergencia “de aquí en adelante”, incorporando explícitamente lo que no estuvo registrado en su momento.

Esa readecuación, según su planteamiento, debería incluir dos líneas de acción:

Regularizar pagos pendientes : “pagándole a los proveedores lo que corresponde en tiempo y forma”, señaló.

Contener el gasto al máximo posible para evitar que se repita, en el corto plazo, una acumulación de compromisos no reflejados en las cuentas públicas: “tratando de contener lo máximo posible para evitar de que ocurra lo mismo de aquí a un año más o menos”.

Esta dificultad de las finanzas públicas por la falta de registro de gastos y compromisos del Estado que no fueron registrados en su momento, no es un tema nuevo.

Durante el periodo de transición del gobierno, una de las principales críticas de la administración actual, liderada en ese momento por el ex ministro Carlos Fernández Valdovinos, fue justamente la falta de registro que llevó a un cúmulo de deudas que “obligó” a replantear el plan de convergencia, que en principio debía culminar en el 2024, y se extendió por dos años más a fin de incluir estos pendientes.

Sin embargo, cumplido este plazo en este 2026, el gobierno actual tampoco ha podido centrarse en el cumplimiento de esta meta, debido al mismo problema, deudas atrasadas.

Bajo esa lectura, el debate que se abre no es solo si la meta del 1,5% del PIB se cumple o no este año, sino con qué instrumentos el Gobierno reordena el registro del gasto y el diseño del plan de convergencia para evitar nuevos descalces entre lo comprometido y lo efectivamente contabilizado.

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Ajuste de gastos no será suficiente

El Poder Ejecutivo por pedido del MEF emitió el mes pasado un decreto donde estableció medidas adicionales de optimización y priorización de gastos, esto a fin de sanear las finanzas públicas e intentar cerrar el déficit dentro del 1,5% del PIB.

Barreto advirtió recientemente que pese a los recortes previstos, será muy difícil que se pueda reducir el déficit dentro de lo previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal solamente con estas medidas, a lo que apuntó que también se debería acompañar con un repunte en las recaudaciones.

En estos recortes fueron incluidos remuneraciones adicionales, pasajes y viáticos, útiles de oficina, equipos informáticos y servicios de consultoría o catering en lo que queda del año, topeándolo a lo ejecutado el año 2025.