ANDE relanza “Ñande Ahorro 2026”: hasta 60 cuotas sin intereses para regularizar deudas de luz

“Ñande Ahorro 2026” busca acompañar “la pasión mundialista” con beneficios concretos para los clientes que arrastran facturas atrasadas o que necesitan formalizar su conexión al servicio, según destacó la ANDE durante su lanzamiento, en plena “fiebre albirroja”.

Para los usuarios de baja tensión, la promoción habilita el fraccionamiento de deudas en hasta 60 cuotas, con exoneración total de recargos moratorios e intereses. Esto significa que el monto adeudado se puede dividir en pagos mensuales sin que la ANDE cobre penalidades por el atraso acumulado.

Como novedad de esta edición, la primera cuota del plan de pagos podrá abonarse recién en la siguiente factura, lo que da un respiro adicional a las familias antes de comenzar a afrontar el compromiso.

Esta es, hasta ahora, la condición más amplia ofrecida dentro del esquema, ya que en ediciones anteriores los plazos de fraccionamiento eran más acotados.

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Cabe recordar que recientemente el gerente comercial, Ing. Hugo Rolón, detalló que las acciones que se encuentra realizando la empresa estatal buscan reducir la morosidad de 19,6% a 16% para finales de 2026, así como también reducir las pérdidas totales en distribución a 19,2% de acuerdo al plan maestro, y que actualmente se encuentra en 20,01 %.

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Condiciones para clientes de media tensión

En el caso de los usuarios de media tensión, la ANDE ofrece un esquema de financiación que requiere una entrega inicial mínima del 20% de la deuda, mientras que el saldo restante puede abonarse en hasta 10 cuotas iguales y consecutivas, también sin intereses ni recargos por mora.

Este beneficio no aplica al Grupo de Consumo Intensivo Especial, una categoría que agrupa a los grandes consumidores de energía dentro de este segmento.

Otra de las opciones contempladas en “Ñande Ahorro 2026” es la cancelación total de las facturas vencidas al contado. En ese caso, tanto los clientes de baja tensión como los de media tensión acceden a la exoneración de los recargos por mora, con la misma excepción mencionada para el grupo de consumo intensivo especial.

Esta alternativa está pensada para quienes pueden saldar su deuda de una sola vez y prefieren evitar comprometerse con un plan de pagos a varios meses.

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Beneficios para nuevos clientes y trámites gratuitos

“Ñande Ahorro 2026″, con la imagen de la “novia del mundial” Larissa Riquelme, también incluye condiciones especiales para quienes todavía no cuentan con un suministro formalizado. Los nuevos clientes de Baja Tensión podrán acceder a facilidades para la formalización y regularización de suministros, abonando el derecho de conexión recién en la siguiente factura, en lugar de hacerlo de manera inmediata.

Para los clientes de baja tensión que ya están al día con sus pagos, la ANDE habilitó dos trámites sin costo: la actualización de titularidad del suministro y la actualización de carga o el cambio de instalación de monofásica a trifásica, este último para potencias de hasta 41,58 kW. En ambos casos, la gratuidad está condicionada a que el solicitante no mantenga deudas pendientes, o bien las cancele previamente.

Cómo y dónde hacer los trámites

De acuerdo con la ANDE, todos los trámites vinculados a “Ñande Ahorro 2026” pueden realizarse de dos maneras: a través del sitio web www.ande.gov.py o de manera presencial en cualquier centro de atención al cliente de la institución en todo el país.

La entidad remarcó que, con esta promoción, busca facilitar la regularización de deudas, la formalización de suministros y el acceso a servicios eléctricos más eficientes para la ciudadanía.

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La promoción tiene plazo fijo hasta el 31 de julio de 2026. Quienes tengan facturas atrasadas —ya sea por unos meses o por períodos más prolongados— cuentan con una ventana concreta para sentarse a negociar un plan de pagos sin que se les sumen intereses ni multas, algo que en condiciones normales sí ocurre.

Para los hogares que vienen postergando la regularización de su conexión, o que necesitan adecuar su instalación eléctrica, la combinación de plazos extendidos, cuota inicial diferida y trámites gratuitos representa, en los hechos, una de las propuestas más flexibles que la ANDE ha presentado en los últimos años.