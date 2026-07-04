Fuerte retroceso registra la DNIT: Silvio Pettirossi cayó 41% y Santa Helena 78%

En el total de las administraciones incluidas, la recaudación pasó de G. 1,401 billones en 2025 a G. 1,162 billones en 2026, una disminución de G. 238.811 millones, equivalente a una caída aproximada de 17,0%. El dato confirma el problema central: aun con operaciones de importación en aumento y una valoración de mercaderías en dólares más alta, la conversión a guaraníes reduce la base efectiva sobre la cual se liquidan los tributos aduaneros.

El mayor deterioro se observa en el Área Central, donde la recaudación bajó de G. 700.696 millones a G. 532.489 millones, con una contracción de 24,0%. Esta zona explica la mayor parte de la pérdida absoluta, con una merma de G. 168.207 millones.

Las caídas más fuertes se registraron en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, que pasó de G. 140.303 millones a G. 83.390 millones con una baja de 41%; Codesa retrocedió 31%; Caacupemí cayó 30%; Puerto Fénix disminuyó 27%; y Terport, Paksa e Itá Enramada marcaron bajas de 22%. Solo Empedril SA se mantuvo prácticamente estable, con una variación de 0%, mientras Solución Logística cedió 3%.

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El Área Norte también mostró un retroceso, aunque más moderado en el agregado. La recaudación pasó de G. 134.074 millones a G. 122.350 millones, una baja de 8,7%. José Falcón fue la excepción positiva, con un aumento de 11%, al pasar de G. 38.972 millones a G. 43.067 millones. Sin embargo, ese crecimiento no alcanzó para compensar las caídas de Mariscal Estigarribia (-61%); Algesa Saltos del Guairá (-52%); Concepción (-43%); y Saltos del Guairá (-35%), tal como se muestra en la infografía.

En el Área Sur, la reducción fue de casi 10,0%. La recaudación descendió de G. 267.676 millones a G. 240.930 millones. Puerto Seguro Fluvial concentró el mayor volumen y también la mayor pérdida absoluta: pasó de G. 153.947 millones a G. 134.779 millones con una baja de 12%. Villeta cayó 6% y Encarnación retrocedió 8%.

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El Área Este presenta un comportamiento más mixto. El total bajó de G. 298.586 millones a G. 266.452 millones, equivalente a una caída de 10,8%.

Sin embargo, algunas sub administraciones crecieron con fuerza: Zona Franca Global aumentó 69%, Terminal de Cargas Km 12 subió 11% y Zona Franca Trans Trade avanzó 10%. En contrapartida, Santa Helena se desplomó 78%, Aeropuerto Guaraní cayó 27% y Ciudad del Este retrocedió 14%.

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Como se viene abordando en análisis anteriores, el trasfondo es cambiario. En junio de 2025, el dólar rondaba G. 7.700, mientras que en junio de 2026 se ubicaba cerca de G. 6.100. Esa diferencia de aproximadamente 1.700 puntos altera la recaudación medida en moneda local. Por eso, el comercio puede crecer en dólares, pero el ingreso fiscal final disminuir en guaraníes.

El desafío ya no es solo operativo para la DNIT. La entidad puede reforzar controles, revisar clasificaciones arancelarias y fiscalizar regímenes especiales, pero no administra el tipo de cambio.

La discusión económica pasa por la coordinación entre política fiscal, monetaria y tributaria. Una moneda más apreciada puede aliviar costos e inflación, pero también reduce ingresos aduaneros.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones