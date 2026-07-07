Cobertura legal del salario mínimo llega a 1.900.000, pero la efectiva solo al 17,7%

Los datos del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) muestran que el mayor peso dentro de la ocupación corresponde a los empleados obreros privados con 42,8% del total, equivalente a 1.370.200 personas. Le siguen los empleados obreros públicos, 10,1% y 324.302 personas; los trabajadores domésticos con 6,9% y 219.771 personas. Esta composición confirma que el sector privado es el principal ámbito de referencia del salario mínimo, tanto por su peso relativo como por su vínculo directo con la estructura salarial regulada.

Sin embargo, la cobertura legal no equivale necesariamente a cobertura efectiva. La primera refiere al conjunto de trabajadores alcanzados por la normativa laboral, mientras que la segunda permite identificar si los ingresos se ubican por debajo, en torno o por encima del SMLV.

En el total de asalariados, el 36,8% percibe ingresos inferiores al salario mínimo, equivalente a 682.451 trabajadores. A su vez, el 17,7% recibe un ingreso igual al SMLV con 328.457 personas, mientras que el 45,5% supera ese umbral.

Las diferencias por categoría ocupacional son relevantes. En el sector público, el 84,7% de los trabajadores percibe ingresos superiores al salario mínimo; el 7,7% recibe un salario igual al SMLV, equivalente a 24.538 personas; y el 7,6% se encuentra por debajo. Esta estructura muestra una mayor concentración de remuneraciones por encima del piso legal.

En el sector privado, la distribución es más equilibrada y refleja una mayor exposición al salario mínimo. El 35,4% de los trabajadores privados percibe ingresos inferiores al SMLV, el 22,0% recibe un salario equivalente y el 42,6% supera ese nivel. Por su tamaño dentro del empleo total, este segmento concentra el mayor impacto potencial ante cualquier ajuste del salario mínimo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El empleo doméstico presenta la situación más vulnerable. En esta categoría, el 87,6% de los trabajadores percibe ingresos inferiores al salario mínimo, solo el 6,0% recibe un ingreso equivalente al SMLV y apenas el 6,4% supera el umbral legal. Los datos evidencian una brecha significativa entre la cobertura normativa y la cobertura efectiva.

Lea más: Reajuste del salario mínimo: estos son los pagos por hora, día y jornada nocturna

La evolución del sector privado entre 2017 y 2026 muestra cambios importantes. En el cuarto trimestre de 2017, el 37,8% ganaba menos del salario mínimo, el 26,3% recibía un salario igual y el 36,0% superaba el SMLV. En el cuarto trimestre de 2020, el tramo inferior llegó a 46,0%, su nivel más alto de la serie, mientras el grupo igual al SMLV bajó a 20,3%. En el primer trimestre de 2026, el 35,4% se ubicó por debajo, el 22,0% igualó el salario mínimo y el 42,6% superó el umbral.

Lea más: Salario mínimo: ministra de Trabajo sostiene que el ajuste generará un círculo virtuoso

La recomposición sugiere una mejora relativa frente a los años de mayor presión salarial, con una mayor proporción de trabajadores privados por encima del piso legal. No obstante, la persistencia de más de un tercio del empleo privado por debajo del salario mínimo confirma que el mismo continúa como una referencia central para la política laboral y para la protección de ingresos en los segmentos más bajos del mercado de trabajo.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.