UIP: urge que Superintendencia de Jubilaciones funcione ante cambios a medida de IPS a favor de Ueno

Hoy se dio a conocer que el Consejo de Administración de IPS en la era del ahora expresidente Jorge Britez en 2023 flexibilizó la matriz de evaluación de entidades financieras para establecer un puntaje mínimo de 60 puntos para que una entidad financiera pudiera captar fondos jubilatorios, lo que benefició a Ueno Bank, que en ese momento operaba todavía como financiera, con una captura de apenas G. 80.000 millones en CDA y apenas un mes después capturó sus primeros G. 170.170 millones“a la vista”.

La misma administración en 2024 rebajó la calificación de riesgo exigida –pasando de la rigurosa “A-Py con tendencia fuerte” a una genérica “A”, lo que benefició a la misma entidad bancaria, ya que tenía apenas un año en el negocio bancario y venía de una fusión con Visión Banco, un proceso caracterizado por una inusual benevolencia del Banco Central del Paraguay (BCP) para postergar a 20 años de plazo una cartera por alrededor de US$ 300 millones.

En noviembre de 2024, Ueno Bank acumulaba G. 454.915 millones en CDA y G. 250.000 millones en bonos (G. 704.915 millones en total), mientras que su volumen de “depósitos a la vista” trepaba a la astronómica cifra de G. 1,07 billones. El banco inició una captura masiva de fondos en CDA hasta romper la barrera del billón de guaraníes, mientras los fondos a la vista se reacomodaban en G. 761.548 millones.

A partir de allí, la inyección de recursos en Ueno Bank avanzó sin frenos, consolidando un saldo de G. 2,1 billones al cierre de abril pasado. Este esquema finalmente tambaleó tras una aclaración de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones que, interpretando la nueva ley del sector, forzó la reclasificación de los activos y dejó al descubierto la flagrante violación de los topes legales, lo que obligó a la previsional a anunciar el retiro de los fondos excedidos.

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Enrique Duarte, presidente de la UIP, fue consultado sobre esta situación y lo que piensa al respecto, considerando que el gremio de industriales participa de mesas de debate de la reforma de la carta orgánica del IPS, así como también cuenta con un representante ante el Consejo Administrativo, a lo que respondió que urge el funcionamiento de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

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“Nosotros hace dos años consensuamos con el sector de las centrales obreras la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Lo que nosotros necesitamos en forma urgente es que ese organismo, que es el organismo regulador del sistema de pensiones, comience a trabajar. Esa ley prevé canastas de inversión analizando la situación del mercado y analizando la situación de las entidades que están colocando, que son los fondos de pensión. Yo creo que todavía está un poco chueca la Superintendencia, pero nosotros tenemos que apostar y tenemos que hacer que la Superintendencia funcione”, refirió.

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Afirmó que la transparencia es clave para evitar cualquier escenario adverso con respecto a la inversión de los fondos jubilatorios de los aportantes del IPS, por lo que una vez que la Superintendencia ejerza su rol, las partes que la integran puedan pedirle la rendición de cuentas respecto a las colocaciones.

“No es solo meter colocaciones a la vista y a plazo fijo, tienen que responder a una cartera y en la ley se prevé eso. O sea, toda colocación financiera tiene una canasta de inversiones y esa canasta implica muchos instrumentos”, insitió.

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Recordó que todos los fondos de IPS están en el sistema financiero, el cual está sólido, según los informes del BCP.

“Todo este sistema de adecuación a la nueva norma, el nueva esquema de regulación, tiene que ser también un proceso gradual, porque si hacemos mal, si hacemos en forma descabellada, podemos traer problemas a todo lo que es la estructura, a la solidez financiera de todo el sistema”, sostuvo.

Reforma de la carta orgánica de IPS

Duarte destacó la administración de Isaías Fretes como una luz “dentro del túnel”, debido a toda la información que el médico militar brinda a las partes que integran la previsional, sobre todo a raíz de su predisposición a escuchar.

Contó que varios asesores voluntarios de la UIP acompañan la gestión de Fretes, sobre todo con lo que tiene que ver con la reforma de la carta orgánica de la previsional, cuya propuesta, una vez concretada, sería presentada en un momento en el que la misma no sea politizada, considerando que este año y el siguiente son electorales.

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“El trabajo es arduo. Estamos haciendo un análisis económico sobre todo lo que es la sostenibilidad financiera, tanto de los fondos de maternidad y enfermedad, como también de los fondos de pensiones, ese no es un trabajo fácil y la verdad es que hablar de reforma, primero tenemos que ordenar y saber un poco lo que ocurre o lo que hay ahí adentro, yo creo que se está en ese proceso”, refirió.

Las mesas de trabajo con el IPS instaladas tratan sobre todo la parte financiera, la parte médica y de compras públicas, precisó. Agregó que uno de los temas puntuales que están analizando con el equipo financiero es trabajar en lo que es la generación de créditos de carbono a través de las casi 400.000 hectáreas que tiene el IPS.

También trabajan en el destino de los inmuebles de la previsional, ya que si bien algunos tienen la postura de venderlos, hay otros que hacen parte de un bien inmobiliario, que hace a la base también de sostenibilidad de todo el sistema en el tiempo, por lo que se evalúa caso por caso.