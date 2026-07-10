Actividad económica creció 5,6% a mayo por impulso de servicios y agro

En base a informaciones preliminares, el Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep) registró un incremento de 1,9% con respecto al mismo mes del año anterior y con este resultado, ya acumuló un crecimiento de 5,6% en los primeros cinco meses del 2026.

El Imaep es un indicador de corto plazo que mide la dinámica de la actividad económica por el lado de la producción, y no contiene todo los rubros del Producto Interno Bruto (PIB), pero marca la tendencia de la economía. Para el presente año, la proyección de crecimiento del PIB se mantiene en 4,2%, con sesgo al alza, según expertos.

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Desempeño de la actividad económica por sectores

El reporte difundido por el BCP detalla que el sector primario registró un incremento interanual de 6,7%, acumulando con este resultado un aumento de 9,9% al cierre del mes de mayo del 2026.

La agricultura, conforme a las últimas actualizaciones de la campaña agrícola 2025/2026 verificó un crecimiento explicado principalmente por la mayor producción prevista de soja, caña de azúcar, mandioca, poroto, girasol y tabaco. Sin embargo, los menores niveles de producción estimados de maíz, algodón, sésamo y yerba mate atenuaron el resultado positivo, detalla el informe publicado por el BCP.

Por su parte, la ganadería presentó un desempeño negativo en mayo, debido principalmente a una disminución en el faenamiento de bovinos. Sin embargo, se observaron incrementos en el faenamiento de cerdos y aves, así como en la producción de leche cruda y huevos.

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En lo que respecta al sector secundario, el informe oficial detalla que registró un aumento interanual de 1,8%, acumulando con este resultado un crecimiento de 4,3% al cierre del mes de mayo del 2026. La actividad de generación de energía eléctrica presentó un incremento interanual, asimismo, las actividades de distribución de energía eléctrica, suministro de agua y saneamiento ambiental que también repuntaron.

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Bajas en construcción y manufacturas

Por su parte, el sector de la construcción verificó una retracción interanual, debido principalmente al menor ritmo de ejecución de las obras públicas, que aún mantiene dificultades para avanzar por restricciones presupuestarias, deudas acumuladas con contratistas y límite fiscal.

Las manufacturas registraron una variación negativa en mayo de -1,6% en su comparación anual, pero igual así acumula con este resultado un crecimiento de 3,2% al cierre del mes de mayo del 2026. Dentro de las manufacturas, las actividades que incidieron negativamente fueron las producciones de carnes, lácteos, azúcar, molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, otros alimentos, textiles y prendas de vestir, maderas, productos metálicos y maquinarias y equipos.

Servicios sigue creciendo pero a menor ritmo

El sector servicios registró un incremento interanual de 0,6%, acumulando con este resultado un crecimiento de 5,1% al cierre del mes de mayo del 2026. En los servicios, mostraron dinámicas positivas los servicios de intermediación financiera, los servicios gubernamentales, restaurantes y hoteles, telecomunicaciones, servicios de información y servicios de validación, los servicios a las empresas y los servicios inmobiliarios.

No obstante, estos resultados positivos fueron atenuados por las reducciones registradas en la actividad comercial, los servicios de transportes y los servicios a los hogares.

En lo que se refiere al Imaep sin agricultura ni binacionales registró un crecimiento interanual de 0,6% y, con este resultado, acumula un crecimiento de 4,9% al cierre del mes de mayo del 2026.