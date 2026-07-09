DNIT y contadores ven margen para recaudar más sin subir impuestos

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sostiene que Paraguay todavía tiene margen para aumentar la recaudación sin recurrir a incrementos de impuestos. La institución atribuye ese potencial al combate contra la evasión y la informalidad.

Por su parte, el Colegio de Contadores del Paraguay (CCP) coincide en que existen herramientas para seguir reduciendo el incumplimiento tributario, aunque advierte sobre el aumento de las exigencias administrativas derivadas de los nuevos controles.

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¿Existe espacio para mejorar la captación de recursos?

Uno de los factores que explican el margen señalado por la administración tributaria es el peso de la informalidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la informalidad laboral afecta al 60,1% de los ocupados en Paraguay.

Según la DNIT, las estimaciones internacionales del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre evasión muestran que existe margen para mejorar el cumplimiento tributario. En ese sentido, la institución no precisó una brecha específica para Paraguay.

La institución indicó que la facturación electrónica, los cruces masivos de información y los sistemas de gestión de riesgos apuntan a reducir tanto la evasión como la informalidad.

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En ese sentido, en cuanto a la cantidad de facturadores electrónicos, la DNIT refirió que pasó de 6.659 en diciembre de 2024 a 20.114 al cierre de 2025, lo que representa la incorporación de 13.455 nuevos facturadores y un crecimiento del 202% respecto a diciembre de 2024.

Agregó que, además de fortalecer los controles, será necesario ampliar la base tributaria mediante facilidades para los contribuyentes y revisar “el gasto tributario, especialmente el relacionado con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los regímenes especiales”.

Desde la creación de la DNIT en agosto de 2023, la recaudación tributaria y aduanera aumentó en G. 10,9 billones (cerca de US$ 1.441 millones) y amplió la base tributaria con 212.938 nuevos contribuyentes, alcanzando 1,27 millones de inscriptos en el RUC, según la memoria institucional del organismo del 2025.

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“Nunca se agota el margen para combatir la evasión”

Por su parte, la directora de Educación del CCP, Alba Talavera, compartió el diagnóstico de que el combate a la evasión aún no llegó a su límite. “Nunca se agota el margen para combatir la evasión”, afirmó en entrevista con ABC.

Según explicó, además de incorporar a sectores informales al sistema, la DNIT dispone de herramientas tecnológicas que permiten mejorar la fiscalización. Mencionó el uso de Big Data, el control de reservas facultativas y cruces de información entre compradores y proveedores para detectar inconsistencias en las declaraciones tributarias.

“Mediante todos estos controles creo que también se está reduciendo la evasión y se va a ir reduciendo en la medida que se vayan aplicando todos estos tipos de controles”, señaló.

¿Las nuevas regulaciones elevan la carga administrativa?

La DNIT rechazó que las nuevas regulaciones representen un aumento de la carga tributaria. Según explicó, las disposiciones buscan cerrar espacios para la elusión, mejorar la trazabilidad de las operaciones y generar mayor transparencia en la actividad económica.

En ese contexto recordó que la presión tributaria de Paraguay cerró 2025 en 11,2% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio regional ronda el 21%.

La institución sostuvo además que el aumento reciente de la recaudación responde a una combinación de factores macroeconómicos y de medidas implementadas por la propia DNIT, entre ellas la obligatoriedad de la facturación electrónica, nuevas disposiciones para proveedores del Estado y el fortalecimiento de los controles.

Como resultado de esas acciones, afirmó la Dirección que la presión tributaria pasó de un promedio de 9,8% del PIB durante los últimos 15 años a niveles superiores al 11% en 2024 y 2025, sin modificar las tasas de los principales impuestos.

Desde la administración tributaria atribuyen parte del incremento a las nuevas herramientas de control, aunque la evolución del PIB, el nivel de actividad y otros factores económicos también inciden sobre la presión tributaria.

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Cuestionan impacto operativo de nuevas disposiciones tributarias

Desde el Colegio de Contadores existe una visión diferente respecto al impacto operativo de estas medidas. Talavera sostuvo que las nuevas exigencias sí representan una mayor carga administrativa para contribuyentes y profesionales.

“Prácticamente estamos trabajando doble, porque son dos tipos de informaciones distintas que estamos proveyendo”, manifestó y agregó que espera que, con el avance de la digitalización, los distintos requerimientos puedan unificarse en un solo sistema de información, sin afectar la actividad económica.

Respecto a las modalidades de evasión, indicó que continúan predominando las facturas falsas, la omisión de ventas y las irregularidades relacionadas con las reservas facultativas. También remarcó la necesidad de que los compradores exijan comprobantes de venta para fortalecer el cumplimiento tributario.

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Beneficios fiscales: política pública o privilegios

En cuanto a los beneficios fiscales, tanto Ingresos Tributarios como el Colegio de Contadores evitaron calificarlos como “privilegios”.

La DNIT afirmó que, el enfoque correcto es “beneficios fiscales”, los cuales se puede visualizar en alícuotas reducidas del IVA (productos frutihortícolas, productos farmacéuticos) enfocados a toda la población.

Así también citó a exoneraciones para el impuesto a la renta personal, exoneraciones aplicadas al IRE, regímenes especiales para estimular y fortalecer las inversiones, regímenes aplicados al turismo de compra entre otros.

Talavera, por su parte, señaló finalmente que esos beneficios constituyen excepciones previstas en la legislación y que deben mantenerse siempre que exista trazabilidad y se cumplan las condiciones establecidas.