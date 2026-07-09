Validador PY: cómo funciona la plataforma que verifica firmas digitales en Paraguay y el Mercosur

En el marco del proceso de transformación digital, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) presentó el Validador PY.

La plataforma, de acuerdo a lo indicado por autoridades del MIC, apunta a que los documentos digitales formen parte de trámites, contratos y gestiones administrativas, brindando mayor seguridad jurídica y facilitando los procesos tanto a empresas como a ciudadanos e instituciones públicas.

Desarrollo del Validador PY

Al respecto, Lucas Sotomayor, director de Comercio Electrónico del MIC, explicó que el proyecto fue trabajado en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y lograron conseguir un rubro “importante” a través de la agenda digital para el desarrollo del Validador PY.

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Sotomayor explicó que este tipo de innovaciones forman parte de los llamados “servicios de confianza”, que garantizan la seguridad en procesos digitales, desde la identificación de una persona hasta la firma de contratos o la realización de operaciones comerciales.

“Algo que debe transmitir confianza, ya sea para identificarse en cualquier acto, para firmar un contrato o para hacer cualquier tipo de comercio, es la firma”, acotó.

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En ese sentido, destacó la importancia de contar con una plataforma sencilla y confiable que permita comprobar la validez de los datos incorporados en un documento electrónico.

¿Cómo funciona el Validador PY?

De acuerdo a lo dado a conocer en la presentación, el sistema permite cargar un documento firmado electrónicamente y obtener una verificación técnica sobre la firma o sello contenido en el archivo.

Para utilizarlo, el usuario debe:

1) Ingresar al sitio www.acraiz.gov.py.

2) Acceder a la pestaña “Lista de confianza”.

3) Seleccionar la opción “Validador Nacional” y entrar al enlace disponible.

4) Cargar el documento firmado o sellado electrónicamente.

5) Iniciar la validación para obtener el resultado de la verificación.

Detallaron que una vez finalizado el proceso, la plataforma muestra la información correspondiente a cada firma o sello incorporado en el documento.

Además, reiteraron que la herramienta permite validar firmas y sellos electrónicos de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, fortaleciendo la interoperabilidad digital dentro del Mercosur.

Plataforma para otorgar seguridad jurídica

Sotomayor recordó que Paraguay avanzó desde 2022 con la Ley de Servicios de Confianza, que reguló estos mecanismos y estableció un marco jurídico para brindar seguridad a las transacciones digitales.

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Sin embargo, aseguró que faltaba algo fundamental para poder validar las firmas electrónicas cualificadas.

Explicó que el Validador PY permite verificar la validez de la firma electrónica cualificada, la integridad del documento (que no haya sido alterado después de la firma) y, cuando corresponda, el momento exacto en que fue firmado mediante un sello de tiempo electrónico cualificado.

Plataforma jurídica

“La plataforma es gratuita se encuentra a disposición de las empresas, de los ciudadanos y de las instituciones públicas, para agilizar los trámites, no solamente los relacionados con el comercio interno, sino también con regional, principalmente con el Mercosur”, reiteró.

Finalmente, señaló que la plataforma es resultado de un trabajo conjunto a nivel nacional y regional para avanzar hacia un ecosistema de confianza digital.

“Es el inicio de una serie de actividades que se están desarrollando conjuntamente con el Ministerio de Tecnología de la Información para poder crear ese ecosistema de confianza”, concluyó.