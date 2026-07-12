ANDE prepara reportes a ex-Informconf: llama a 350.000 usuarios a poner al día

“Ñande Ahorro” se llama el programa lanzado por la ANDE el 10 de junio de este año, con el que ofrecen a los usuarios que adeudan cinco facturas o más el fraccionamiento de las deudas para evitar la morosidad.

Esto en el marco del anuncio de la ANDE sobre el inicio de la remisión masiva de datos de 10.000 de sus clientes morosos a la empresa Equifax (ex-Informconf), que empezará mañana. La medida afectará a usuarios con seis o más facturas vencidas y con deudas que superen G. 1.500.000, con lo que buscan frenar la alta morosidad.

Hugo Rolón, gerente comercial de la estatal, explicó que estos clientes, que tienen deudas de cinco facturas o más, que se les haya cortado el servicio, se le haya retirado el medidor por falta de pago, pueden acceder a la financiación de esa deuda acumulada hasta en 60 cuotas.

“La ANDE le está brindando los beneficios de exonerarle los recargos moratorios, también los intereses de la financiación se le van a exonerar y en este año estamos incorporando una nueva innovación que es que la primera cuota recién lo paga a los 30 días con la primera factura”, detalló.

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Fraccionamiento de deudas y exoneración de recargos de la ANDE

Agregó que la promoción va enfocada principalmente en clientes residenciales, que es el mayor grupo de clientes con deuda, y se extiende hasta el 31 de julio.

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Indicó que los usuarios pueden solicitar esta promoción directamente a través de la página web de la ANDE de manera digital o en cualquiera de las 45 bocas de atención al cliente distribuidas en todo el país, como así también al local permanente de atención en Asunción que funciona en Multiplaza.

“También se semanalmente estamos publicando a través de nuestros canales digitales, nuestras redes sociales eh diferentes lugares de atención al público donde vamos haciendo en diferentes comunidades, en barrios, en jornadas de de acercamiento al cliente para que los usuarios también puedan tener la posibilidad de regularizar, de beneficiarse de todas las cosas de ponerse al día con esta promoción”, refirió.

Dijo que cuando lanzaron la promoción tenían un espectro de 350.000 clientes que ya adeudaban cinco o más facturas y ya en el avance de los primeros 20 días ya regularizaron a más de 45.000 clientes con una deuda gestionada que se encuentra en torno a los US$ 50 millones aproximadamente.

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Mañana envían lista de clientes morosos

Recordó que actualmente existe un total de 1.200 clientes que fueron demandados por la ANDE con anterioridad con el procedimiento de aplicación de título de crédito, que es como le denominan a los clientes a los que se le retiró el servicio y que quedan con deudas pendientes con la ANDE. Estos serán notificados mediante mensaje de texto.

Justamente son estos clientes el primer grupo que ingresó a la lista de Equifax (ex-Informconf), a los que sumarían el listado de más de 10.000 clientes morosos, según precisó.

“Desde estas semana también estamos remitiendo un primer grupo de 10.000 clientes que van a entrar, digamos, bajo la figura del servicio de información confidencial. En este caso, el filtro que se está aplicando es aquellos clientes que adeuden más de seis facturas, seis o más facturas y también cuya deuda acumulada sea superior a G. 1.500.000 guaraníes”, recordó.

Comentó que para las micro, pequeñas y medianas empresas, o pequeñas industrias morosas, cuentan con una promoción de que se abone un mínimo del 20% de la deuda como parte de la entrega y el saldo restante se le financia, lo que también incluye la exoneración de los recargos moratorios, como también los intereses compensatorios.

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Contactos de la ANDE

Paralelamente, también cuentan con la posibilidad de que los clientes puedan actualizar su nombre o el nombre del contrato de su suministro sin costo alguno y que aquellos clientes que quieran pasar de monofásico a trifásico y estén al día en el pago de su factura, tienen también la posibilidad de hacerlo de manera totalmente gratuita.

Recordó que para más consultas se puede contactar al 021160 desde cualquier celular, en la opción dos que va a ser la opción comercial. Además también cuentan con el WhatsApp, el chatbot que es el 0962160160.