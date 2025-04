Itaipú “e no$$o”, camino a la renegociación

Preguntaba en esa ocasión, y ahora de nuevo: qué pasaría si ANDE llegara a contratar el 50% de nuestras binacionales luego de cinco décadas y mayoría de edad, si ahora ya es una “pelota tata” contrata más potencia y retira cada vez menos energía equivalente, pero a mayores costos medios. Se mantendrá el $tatu quo in limine apagao (Power Crunch) en las binacionales.

La crisis hydro energética regional desnudó problemas binacionales indivisos, tanto en Itaipú (IB) como en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que permanecían tapados como los propios Saltos del Guaira que le dieron origen, entre otros. Finalizaba el paper de la siguiente manera: “Evidentemente, ninguna de las actuales autoridades de Py y Br/Arg y su (mi$mo) equipo negó$iador binacional, no tienen la autoridad moral, técnica, ética y/o representativa alguna para negociar nada de nada en beneficio de los pueblos, tal como está expresamente definido en el propio Tratado. Si no supimos repartir energía eléctrica (EE) en décadas, así como no respetamos los 10 mandamientos, por lo menos empecemos a dividir las aguas, sin esperar que llegue el me$ías post 2023. Ahora todo es ad referendum de lo que dispongan la contraparte (Br/Arg).

Mucho antes (2015) y cumplidas tres décadas de operación comercial, exponía (2). En IB son binacionales el agua y la energía, pero el lucro siempre fue del Brasil. En los 30 años de generación, desde que entró en operación la primera máquina en IB, la distribución de la energía entre Brasil y Paraguay fue de 93-7 por margen. Hoy nada cambió, según las cifras actualizadas a la fecha es 90 -10 por margen y las obras aún no fueron terminada (esclusa de navegación en IB y embalse de compensación en EBY).

Pasaron 40 años de operación comercial, nada cambió y mejor que cuestionar es presentar los resultados objetivos obtenidos, ya que una imagen vale más que mil palabras y discursos, actualizando lo señalado el año pasado (3). “El más largo aprendizaje de todas las artes es aprender a ver”.

En este artículo mostraremos más resultados técnicos (producción, caudales) y en el próximo quizás más resultados económicos - financieros como costos medios, royalties y cesión de energía, conforme a datos oficiales (BCP, memorias), entre otros. Dejaremos que el lector sapiens saque sus propias conclusiones

Empezaremos por la relación de producción IB Vs. EBY, salvo que la academia y/o jurisprudencia me lo desmientan. Cuando el sabio señala la luna, el necio se fija en el dedo, Confucio.

La Variación Max/Min = 2.5 a 1 (IB) y 2.7 a 1 (EBY) y la relación de producción fue de 4,6 a 1, entre ambos.

Hoy el SIN (Sistema Interconectado Nacional) ANDE (primer trimestre 2025) está cubierto aproximadamente por +78% IB, +20% EBY y menos del 2% por la hidroeléctrica Acaray.

Podemos señalar que en la última década (2015/24) la cesión paraguaya de EE (Energía Eléctrica) de ambas binacionales equivalía a 1,8 veces el consumo total del SIN ANDE, el cual fue cubierto en un 84% por IB + 11% EBY + 5% de ACY (Acaray).

Sin embargo, hay que destacar que, durante el periodo citado, la cesión “paraguasha” de EE en la EBY equivalía a 66 veces la venta real de solo 12% de la producción de Acaray a la Argentina.

Con respecto al aporte de la IB en el SIN BR (Sistema Interconectado Nacional, Brasil), podemos mencionar que pasó del 14,6% (2017) al 6,7% (2024). También que en el 2023 la cesión de EE “paraguasha” en la EBY atendió el 5% de la demanda total del SADI (Sistema Argentino de Interconexión).

- La contratación de potencia en IB 2024 Vs. 2023 por la ANDE fue del 10%, pero la EE equivalente retirada fue del 4,4%, por ello los costos medios subieron un 17,8%. Contratamos más y retiramos menos, quizás se invierta con el “Teccande” 2.0.

- El status del primer trimestre 2025 (caudales y producción) es muy similar al primer trimestre 2021, cuando la producción apenas alcanzó los 66.369 GWh, el menor valor en las últimas dos décadas. La historia se repite y con los “mi$mos del le$te”.

La potencia (pre) contratada 2025 hoy en IB es apenas el 21,5% del 100% disponible, según las reglas de juego vigentes, implica que falta contratar aún más del doble. Sin embargo, este primer trimestre 2025 la ANDE retiró el 32% de la producción de la IB y el 40% de la EBY, a mayores costos medios. ¿Lo que hay de margen lo impedirán los mayores costos medios?

Por el limitado espacio del que dispongo y la creencia de que una imagen vale más que mil palabras, trataré que todo redunde en mayores beneficios país, pero estaré atento a cualquier descargo públicamente realizado por los investigadores top de la academia (nivel Pronii) y/o los especialistas ad hoc de las binacionales.

No haré juicio de valor al respecto, pero señalaré lo obvio como una especie de ayuda memoria, aclarando también que no soy un especialista, ni nada que se le parezca, pero supongo que algunos colegas expertos del sector podrán aportar su grano de arena al respecto, ya que en las ciencias es como una carrera de postas. Los gráficos adjuntos son producto de mis observaciones y recopilación de resultados oficiales (ONS, VMME, entre otros).

Corolario: Aunque hasta la fecha aún no fue publicada la Memoria 2024 y, no obstante, en base a lo expuesto, me llaman la atención los datos sobre los cuales peopinó el titular de la ANDE, por ejemplo:

-18,4% de aumento de la EE consumida en el SIN ANDE 2024. Me sorprende que no seamos noticias de tapa en el mundo, porque crecimos casi el triple de tasas chinas (BRICS). Nadie en el mundo se enteró.

El consumo de electricidad de China, un barómetro clave de la actividad económica, subió un 6,8 por ciento interanual en 2024, según datos publicados por la Administración Nacional de Energía (4) y el Brasil creció un 5,3% en el interanual, según bnamericas.

- Según el presidente de la ANDE, subió un 22% de EE facturada a sus clientes, a pesar de que manifestó esta semana por TV que las pérdidas totales bajaron solo 2 puntos porcentuales este 2024. Recordemos, que en el 2020, con su administración incipiente aún, las pérdidas totales eran del 23,5% y topearon el 28,5% (2023) y ahora cerró 2024 con 26,5%, Lo positivo es que, en cuestión de montos, según ellos, nunca superaron los US$ 60 millones, despreciable ante un presupuesto anual de +US$ 1.900 millones.

- También con la rentabilidad existente, pueden absorber mayores tarifas en las binacionales (20% en la EBY y casi 18% en IB), sin que esto se traslade al cliente final, tal como pasó en marzo 2017 con el tarifazo (pliego 21), post Record Guinness.

Dije que no hablaría de números, pero la realidad me supera.

Según (Folha de São Paulo – 10.04.2025) (5): “Itaipú apresenta superávit em 2024 e promete manter tarifa para o consumidor.

O Conselho de Administração de Itaipu Binacional informou nesta quinta-feira (10) que a usina apresentou superávit de US$ 680 milhões (R$ 3,96 bilhões) em 2024. O resultado se refere à Conta de Exploração, que mostra o saldo entre as receitas e os custos da geração de energia. Houve ainda lucro contábil de US$ 443 milhões… O Conselho da usina também aprovou o volume recorde de US$ 871,9 milhões em investimentos socioambientais, sendo US$ 540,3 milhões aplicados no Brasil. A usina destinou ainda US$ 301 milhões para a Conta de Comercialização de Itaipu. Segundo a empresa, isso garante a manutenção da tarifa de energia (repasse) em US$ 17,66/kW, sem previsão de aumentos para os consumidores”.

NdR: los Gastos $ociales Indivisos fueron repartidos 38% PY y 62% BR.

Esto implica que el presupuesto IB 2024 del CU$E (Costo del Servicio de Electricidad) era US$ 2.807,5 millones inflados con la “TARIFA HALTA” de 19,28 US$/KW mes; sobró US$ 680 millones por eficiencia (?), implicaría que el CU$E real era de solo US$ 2.127,5 millones, que equivaldría a una tarifa de 14,6 U$S/KW mes, o sea una tarifa 24,2% menor en IB y por ende a los clientes, los brasileros conscientes subsidiaron y mantuvieron la TARIFA de REPASSE de 17,66 US$/KW mes para sus clientes.

Ergo, los ga$tos $ociales de Le$te magnánimas no son dona$iones filantrópicas, si los pagamos todos. “Oouu Hhinnaa” los US$ 1.950 millones en ga$tos $ociales, así como otros 2.000 millones en préstamos del BM/BID.

Lo concreto es que la deuda externa país pasó del 13% PIB (2013) a +40% PIB (2024) y con los mi$mos en una década (pérdida) vamos por más, ya que “aves del mismo plumaje, pero diferentes nidos siempre vuelan juntas” (6).

La soberanía no se pide, se ejerce. - “No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender” (inclusive Le$te) – Arturo Illia

Ing. Axel Cid Benítez Ayala (3l 1nD1v15o)

axelbenitezayala@gmail.com – ABR 25 - Homenaje a mis nietos.

https://independent.academia.edu/AxelCidBenitezAyala

(*) Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay & Magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel – UFRJ- República Federativa del Brasil.

