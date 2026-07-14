Petropar ya no ajustará precios de sus combustibles este mes

El reinicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio luego de varios días de creciente tensión y el nuevo cierre del estrecho de Ormuz anunciado por las fuerzas militares iraníes han vuelto a hacer subir agudamente las cotizaciones de diésel y gasolina a nivel internacional.

Este nuevo aumento de las cotizaciones se produce luego de un periodo de tendencia a la baja en los precios a finales de junio, luego de que Estados Unidos e Irán firmaran un ‘memorando de entendimiento’ que apuntaba al cese de los enfrentamientos iniciados en febrero y a la reapertura de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial, por la que pasa un gran porcentaje de todo el petróleo que se comercializa en el planeta.

En Paraguay, la tendencia a la baja en los precios internacionales de finales del mes pasado llevó a la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) a bajar el precio de uno de sus combustibles –el diésel común- por primera vez desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, a principios de este mes.

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Sin embargo, la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán y el cierre de Ormuz pondrían pausa a nuevas reducciones de precios, al menos en el corto plazo.

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No más ajustes en julio

En comunicación con ABC Cardinal este martes, William Wilka, presidente de Petropar, dijo que la empresa estatal no va a realizar “ningún ajuste” adicional a los precios de sus combustibles durante lo que queda del mes de julio.

Manifestó que en la primera semana de agosto se analizarán las reposiciones de combustibles que la empresa reciba en la segunda quincena de julio y se estudiará “cómo quedan los márgenes” para ver si es necesario o posible realizar nuevos ajustes.

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“Si el mercado permite hacer una baja, lo vamos a hacer”, dijo, pero enfatizó que la idea de la empresa es tener “cautela” ante la volatilidad de la situación en Oriente Medio y su impacto en el mercado internacional.

“La idea es ver cómo sería la segunda quincena de julio y lo que se viene para agosto”, subrayó. “Va a depender todo de las negociaciones y el cumplimiento del acuerdo”, acotó.