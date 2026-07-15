Expo Empleo ARP eleva a 1.140 las vacancias disponibles para este jueves

El sábado último, 11 de julio, arrancó la Expo 2026 de Mariano Roque Alonso y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), en alianza con la Asociación Rural del Paraguay (ARP), anunció detalles de la Expo Empleo ARP.

Este año, anuncia, pondrán a disposición de la ciudadanía 1.140 vacancias laborales en más de 36 empresas de distintos sectores económicos. La jornada se desarrollará mañana, jueves 16 de julio, de 8:00 a 12:00, en el Salón Social Germán Ruiz, ubicado en el predio ferial de la ARP, en Mariano Roque Alonso.

Para las personas que llegarán a la feria la entrada es gratuita. Se ingresa directo al salón Germán Ruiz que está al lado del portón 1 ubicado sobre la Ruta PY3.

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¿Qué vacancias habrá?

La Expo Empleo ofrecerá vacancias para agentes de venta y e-commerce; asesores de atención al cliente, cobranzas, televentas y ventas; asistentes comerciales, de preventa y gourmet, y de turno; además de puestos de atención al cliente, auxiliares administrativos, comerciales, de barra, de cocina y de depósito.

También habrá oportunidades para ayudantes de cocina, bacheros, cajeros, carniceros, cocineros, confiteros, personal de crew (tripulación), delivery, gestores de cobranza, gondoleros, guardias de seguridad, jefes de sucursal, limpiadoras, mecánicos de maquinarias agrícolas, metalmecánicos y mozos.

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La convocatoria incluye además cargos de oficial de cuenta corporativa, operadores de call center y de monitoreo, operarios de producción, panaderos, planificadores, playeros, prevencionistas, recepcionistas, repositores, personal para rostisería, supervisores y supervisores de producción.

La lista de vacancias se completa con técnicos en instalación y mantenimiento de generadores, personal para telecobranza, vendedores de farmacia, vendedores externos, vendedores y otros perfiles laborales.

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Dónde ver los requisitos para cada vacancia

Las vacancias ya se encuentran disponibles en la plataforma EmpleaPy, en la que las personas interesadas pueden consultar los requisitos de cada puesto y postularse de manera anticipada. Este servicio gratuito del MTESS permite registrar el currículum, acceder a ofertas laborales vigentes en todo el país y agilizar los procesos de selección.

Este año, las empresas participantes pertenecen a diversos sectores productivos e incluyen a Poll Par, Alimentos y Servicios Fritos, MTEL, Prosegur Paraguay, Farmacia Catedral, La Vienesa, Comercial San Cayetano, El Cacique, Díaz e Hijos, Petersen, Alex S.A., MV Aceros, Giménez Fernández S.A., Redcourt, Cumplo, Connecting, Berdea, Menpost, Gestión de Servicios, Foodco, Veyco y Credi Solución.