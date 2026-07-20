Biocap defiende nueva mezcla de biodiésel y gasoil: “No es una medida improvisada”

La entrada en vigencia del incremento obligatorio en la mezcla de biodiésel en el diésel común (del 7 al 8 por ciento, con opción de llegar al 10) continúa generando debate entre distribuidores, gremios de la producción y la industria de biocombustibles. Mientras la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam) expresaron preocupación por posibles fallas o filtraciones en inyectores de maquinarias agrícolas y camiones, desde el sector industrial descartan un impacto negativo en los motores.

Massimiliano Corsi, presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap), sostuvo que la disposición no tomó por sorpresa al mercado, ya que lleva más de dos años de debate con participación de las autoridades.

Son dos años que en Paraguay las autoridades vienen hablando de una implementación del biodiésel, o sea, una participación mayor del biodiésel en el diésel común (…) Nosotros en estos dos años estuvimos acompañando esta ley, lo estuvimos haciendo también mediáticamente (…) Entonces, esta no es una medida improvisada, eso es lo que quiero decir”, sostuvo.

En cuanto a las objeciones sobre un posible daño mecánico a camiones o equipos del campo por acumulación de agua o residuos, Corsi explicó que el biodiésel actúa como lubricante y posee bajo contenido de azufre, por lo que beneficia al motor.

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Aclaró que el efecto solvente del biodiésel, que puede remover suciedad del tanque y obstruir filtros, solo representa un problema cuando se utilizan proporciones elevadas, superiores al 30 por ciento.

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“Acá hay una polémica sobre el hecho que el sector de los importadores aceptaban un siete por ciento. Hoy en día la medida es ocho por ciento obligatorio (…) y como máximo 10 por ciento, pero este 10 por ciento es facultativo. O sea, esto lo decide quien lo compra (...) Si nosotros tomamos la referencia de ocho por ciento, estamos hablando de uno por ciento de diferencia. Nosotros queremos tener una respuesta técnica de alguien que nos diga cómo este uno por ciento de diferencia puede afectar los motores”, manifestó.

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Camiones paraguayos ya cargan combustible con más biodiésel en Brasil

Para dimensionar la viabilidad de la mezcla, el titular de Biocap citó el tránsito internacional en las fronteras del país. Ejemplificó que alrededor de mil camiones cruzan a diario de Ciudad del Este hacia Foz de Yguazú y operan con el combustible brasileño, cuya mezcla obligatoria de biodiésel alcanza el 15%, prácticamente el doble del nivel fijado en Paraguay.

“Brasil aplica desde hace años mezclas mayores a las nuestras y los camiones paraguayos van y cargan allá sin inconvenientes. Esto demuestra que el biocombustible no afecta los motores”, argumentó. Mencionó además que en la región, Argentina mantuvo durante años un 10% y actualmente opera al 7,5%.

Mayor control y precios más eficientes

Corsi admitió que la implementación exige adecuar las “buenas prácticas” en toda la cadena de distribución, garantizando tanques limpios tanto en importadores como en estaciones de servicio. Destacó que el mayor nivel de mezcla derivará en controles de calidad más estrictos por parte del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), lo que terminará beneficiando al usuario final con un producto más limpio y fiscalizado.

En materia económica, rechazó que el incremento impacte negativamente en la canasta del consumidor. Según datos del MIC, el biodiésel cotiza actualmente entre 10 y 12 guaraníes por litro más barato que el gasoil convencional derivado del petróleo.

Asimismo, indicó que la industria trabaja actualmente con capacidad ociosa, por lo que una mayor demanda permitirá economías de escala y una reducción paulatina de costos.

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Producción nacional y valor agregado

Corsi dijo que Paraguay produjo el año pasado unos 100 millones de litros de biodiésel, elaborados principalmente a partir de aceite de soja procesado en el país. De esa cantidad, 85 millones de litros abastecieron al mercado interno y 27 millones de litros fueron exportados a Europa.

“La calidad de nuestro biocombustible es excelente. El biodiésel es estratégico para Paraguay: no tenemos petróleo ni acceso al mar, por lo que necesitamos darle valor agregado a nuestra materia prima, descarbonizar la matriz energética y generar eficiencia industrial en el país”, concluyó Corsi.

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