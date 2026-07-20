Carne paraguaya: ¿cuándo se podrá exportar a México y Turquía?

Paraguay busca abrir a sus exportaciones de carne bovina nuevos mercados internacionales como los de México y Turquía, con cuyas autoridades sanitarias hay actualmente trámites en curso.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, José Carlos Martin, titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), explicó que la próxima semana arribará al país una delegación de Turquía para visitar las plantas frigoríficas paraguayas.

Si bien Turquía ya aprobó la importación de animales paraguayos “en pie” -cuya exportación representa un gran desafío logístico para un país mediterráneo como Paraguay–, la habilitación para la exportación de productos cárnicos paraguayos está pendiente desde el inicio de las negociaciones en 2019.

Martin atribuyó la agilización de los trámites a gestiones realizadas por el nuevo embajador paraguayo en Ankara, Guillermo Sosa.

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Agregó que la exportación a Turquía implica no solo consideraciones logísticas o sanitarias, sino también religiosas, ya que ese país solo importa carne ‘halal’, de animales criados y faenados de maneras específicas según los preceptos del Islam, por lo que la delegación turca que llegará a Paraguay la próxima semana también incluye enviados que se encargarán de verificar “la parte religiosa”.

El titular del Senacsa estimó que el Gobierno paraguayo podría tener novedades sobre la exportación de carne a Turquía entre octubre y noviembre.

México, un mercado con altas exigencias

En paralelo, siguen las tratativas para abrir el mercado de México a la carne paraguaya, luego de una auditoría a plantas paraguayas por parte de representantes de la autoridad sanitaria mexicana en mayo.

Martin señaló que los estándares de exigencia para ingresar al mercado mexicano son muy altos, similares a los de Estados Unidos, y estimó que los trámites podrían culminar entre noviembre y diciembre, por lo que “esperamos tener operativo el mercado en enero para empezar a exportar”.

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Además de las altas exigencias, indicó Martin, debe tenerse en cuenta que México impuso recientemente aranceles a la importación de carne. Explicó que a ese país se puede exportar hasta 70.000 kilogramos de carne sin aranceles, pero a las exportaciones por encima de ese límite se les aplica una tasa de hasta 26 por ciento, dependiendo del tipo de corte.

Sin embargo, igual que como ocurrió con Estados Unidos, Paraguay tiene un objetivo inicial de exportar 10.000 kilos a México, agregó.

En paralelo, una de las mayores empresas de proteína animal de México está en proceso de desembarcar en Paraguay para invertir en la producción.

Israel y la Unión Europea

Otro mercado al que el Gobierno paraguayo sigue apuntando es el de Israel, con la construcción de una planta en la localidad de Ypané para el procesamiento de carne ‘kosher’.

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Además, Martin explicó que está pendiente para noviembre una auditoría de la Unión Europea para buscar habilitar el mercado europeo para la carne avícola y porcina paraguaya.

Reducción en las exportaciones de carne

El titular del Senacsa explicó que este año disminuyó notablemente –en un 25 por ciento en el primer semestre, en comparación con el año pasado– la exportación de carne paraguaya debido a una disminución de la faena, y estimó que la retracción de la exportación este año será de entre 12 y 15 por ciento.