¿Se recupera la faena bovina en Paraguay? Junio cerró con el mayor volumen del año

La faena acumulada de bovinos en frigoríficos de exportación alcanzó 891.079 cabezas durante el primer semestre de 2026, frente a las 1.177.107 registradas en igual periodo de 2025, lo que equivale a una reducción interanual del 24%, de acuerdo con del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Los datos muestran que la caída fue más pronunciada al inicio del año. En enero, el procesamiento en plantas disminuyó 28%; en febrero retrocedió 27%; en marzo, 20%; en abril, 24%; en mayo, 26,6%; y en junio, 24,3%, según se constata en el informe de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

Junio marca el mejor ritmo de faena del año

Solo en junio fueron faenadas 172.532 cabezas, el mayor volumen mensual de 2026 y superior al registrado en mayo (143.866 cabezas) y febrero (160.776), lo que evidencia una recuperación gradual de la actividad en las plantas frigoríficas, aunque todavía por debajo de los niveles observados en 2025.

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El productor ganadero Fernando Serrati señaló que aún existe incertidumbre sobre con qué volumen cerrará el año la faena nacional y si alcanzará unas 2.200.000 cabezas logradas el año pasado o se ubicará en torno a 1.800.000. También indicó que todavía no está claro cómo esta situación podría impactar en el consumo interno.

Recordó que Paraguay llegó a contar con un stock de alrededor de 14.000.000 de cabezas de ganado y que actualmente se encuentra por debajo de esa cantidad.

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“Si hubiésemos tenido una instancia de análisis cuando tuvimos esos 14.000.000 de animales, no hubiésemos caído en el stock ganadero ni tampoco en la faena. Hoy no debemos mirar atrás, sino adelante”, señaló.

Participación de las industrias en la faena

En lo que hace a la participación de los frigoríficos en el procesamiento de reses en este primer semestre, Grupo Minerva Foods (Frigomerc, San Antonio y Frigorífico Belén) concentró el 38% de la faena bovina en Paraguay, indican los datos oficiales.

En segundo lugar se ubicó el Grupo Concepción, con una participación del 10,9%, seguido por Frigochorti, con 10,7%, y Frigochaco, con 10,2%.

El resto de la actividad en industrias se distribuyó entre Frigorífico Victoria, con el 9% de participación; Frigorífico Neuland, con 8,9%; Frigorífico Guaraní, con 8%; y Los Lazos, con 4,3%. (Gráfico)

Perspectivas para el segundo semestre

Sobre las perspectivas para la segunda mitad del año, el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), Marco Panciotto, sostuvo que el primer semestre deja un escenario bastante alentador. Destacó que la relativa estabilidad del precio del ganado, sumada a los buenos valores que recibió el productor, constituye una señal positiva para el sector.

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Añadió que los indicadores también acompañan ese escenario, lo que se refleja en el Novillo Tipo Paraguay 2.0, elaborado mensualmente por el gremio ganadero junto con Soluciones Agropecuarias. Explicó que esta herramienta estadística es clave para monitorear la evolución económica de toda la cadena cárnica.

“En mayo de 2026 mostró que tanto el productor como la industria frigorífica operaron con márgenes saludables. El Margen Bruto Industrial (MBI) se ubicó en US$ 433 por cabeza, equivalente al 26,4% del valor del Novillo Tipo, un nivel que refleja que actualmente existe una situación favorable para toda la cadena”, indicó.

Fortalecer la competencia entre industria

Asimismo, sostuvo que es necesario seguir fortaleciendo la competencia dentro de la industria frigorífica, ya que una cadena más competitiva genera mejores incentivos para producir e invertir.

En ese sentido, consideró que la reactivación anunciada de Frigorífico Frigonorte que en la actualidad opera como “La Tropa Beef”, representa una noticia alentadora para el sector.

“Esperamos que la planta opere conforme a lo comunicado públicamente, como un actor que contribuya a fortalecer la competencia dentro de la industria frigorífica. Si eso se concreta, será una muy buena noticia para los productores ganaderos y para toda la cadena cárnica”, concluyó.