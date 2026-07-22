Cómo Uruguay convirtió al sector eléctrico en una inversión segura para atraer US$ 6.700 millones en generación

El exgerente general de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), Carlos Pombo, participó como expositor en el foro “La energía como condición para el desarrollo económico del Paraguay”, organizado por el Consejo Asesor Empresarial – Mesa Energética, que se llevó a cabo ayer en la Casa de la Integración de la CAF en Asunción.

El encuentro contó con la apertura institucional de representantes de la CAF, Jorge Srur; del ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, y del titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte.

Antes del panel sobre la experiencia uruguaya, la jornada arrancó con un primer bloque dedicado a la visión de expertos sobre el modelo energético brasileño, moderado por el ingeniero Diego Oddone. Los expositores fueron Rafael Kelman y Paula Valenzuela, quienes plantearon el caso de Brasil como otra referencia regional para la reforma del sector eléctrico paraguayo, en una jornada que se cerró con una ronda de preguntas específicas a ambos panelistas.

Lea más: Energías renovables: ANDE abre cancha a la alta potencia, pero la generación en viviendas aún espera definiciones

Generación libre, redes bajo concesión

Según explicó Pombo, el modelo uruguayo abre a la competencia únicamente la generación de energía —donde el riesgo lo asume el propio generador—, mientras que la transmisión y la distribución se mantienen bajo un esquema de concesión geográfica, ya que, según graficó, “por ninguna casa van a pasar 3 o 4 líneas de distribución”.

Pombo relató que Uruguay llegó a depender en un 94% de generación hidráulica, pero enfrentó un déficit de inversión en transmisión y distribución porque el presupuesto de UTE forma parte del presupuesto general del Estado, que compite con salud, educación y seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo que teníamos de márgenes de inversión por el gobierno no nos daban para hacer las inversiones que se necesitaban”, señaló. Ese límite fiscal fue el que empujó a UTE a buscar una fórmula que atrajera capital privado sin comprometer más presupuesto público.

Lea más: ANDE define cómo comprará energía solar: así funcionarán tarifas y venta de excedentes

Contratos a 20 años: el secreto de la “inversión segura”

El mecanismo central que explicó Pombo fue la firma de contratos de compra de energía (PPA) por 20 años. Con esa garantía en mano, el privado no ponía todo el capital de su bolsillo: financiaba entre el 70% y el 80% de la obra acudiendo a bancos multilaterales u organismos de financiamiento internacional.

“Yo tengo un contrato en el cual UTE de Uruguay me está asegurando que me compra esta energía por 20 años. Yo quiero una financiación para que ustedes me permitan hacer la obra”, describió Pombo, citando el argumento que el propio privado llevaba a los bancos.

Esa garantía de compra a dos décadas fue, según su explicación, lo que convirtió al sector eléctrico uruguayo en una inversión razonablemente segura: el privado no apostaba a si iba a vender su energía, sino que partía de un comprador asegurado y una tasa de retorno ya calculada por UTE.

A esa seguridad contractual se sumó un segundo factor: la existencia previa de un organismo regulador técnico, que daba previsibilidad a los privados sobre las reglas de juego del mercado antes de invertir.

Lea más: En solo cuatro meses de este año, Uruguay exportó electricidad por US$ 8 M

El costo bajó US$ 500 millones en tres años

Con el ingreso de energía eólica, solar fotovoltaica y biomasa producto de esos contratos, Pombo indicó que UTE llegó a facturar cerca de 2.200 millones de dólares anuales, de los cuales 1.250 millones correspondían al costo de abastecimiento.

Tras la incorporación de renovables, ese costo bajó a 700 millones de dólares en tres años, además de reducir drásticamente la variabilidad del gasto ante años de sequía, que antes podía disparar el costo hasta 2.250 millones de dólares.

Pese a esa baja de costos, aclaró que la decisión de trasladarla o no a la tarifa final “quedó en manos del Poder Ejecutivo”.

Lea más: Del monopolio estatal a los contratos privados: ya alertan del impacto en la tarifa

Qué es el “cliente libre”

Otro punto importante de la exposición fue la figura del cliente libre: aquellos usuarios con una potencia contratada igual o superior a 1.500 kilovatios, que pueden negociar directamente el precio de su energía con cualquier generador, sin pasar por el cuadro tarifario oficial.

“Ese cliente libre tiene la libertad y la potestad de negociar con el generador que él elija (...) el precio que va a tener su provisión de energía”, explicó Pombo, quien mencionó que en Uruguay ya existen más de 25 generadores privados, la mayoría instalados gracias a los contratos de compra de UTE.

El organismo técnico que reparte la energía

Pombo también destacó el rol de la Administradora del Mercado, un organismo en el que participan el sector privado, el Estado y grandes consumidores, y que supervisa al despacho de carga —conocido como ONS en Brasil—, encargado de determinar en tiempo real en qué la planta entra a abastecer la demanda al menor costo.

Lea más: Ley de energías renovables: El sector privado podrá generar electricidad y ANDE prevé licitar 800 MW por año

Sobre el ente regulador, fue categórico: “Son siempre organismos 100% técnicos, que, de acuerdo a determinados procedimientos, van determinando cuál debiera ser el costo o el precio del producto”, aunque aclaró que la decisión final de fijar tarifas recae en el Poder Ejecutivo.

Consultado sobre las interconexiones regionales, Pombo destacó su potencial para Paraguay: “Con toda la riqueza que tiene del punto de vista hidráulico y con toda la riqueza que puede tener en otras energías alternativas, me parece que es una cosa espectacular”.

Puso como ejemplo el intercambio entre Uruguay, Brasil y Argentina, que permite compensar excedentes y déficits estacionales de energía entre países vecinos, con beneficios económicos para ambas partes.

Lea más: Atome y la tarifa fija: tres voces y dos posturas enfrentadas en el Gobierno

Más proyectos que energía disponible

Durante el encuentro, el ministro Riquelme resaltó que Paraguay se encuentra ante una etapa clave para proyectar el futuro de su matriz energética y garantizar que el crecimiento económico e industrial esté acompañado por las condiciones necesarias para sostener nuevas inversiones.

Explicó que la Mesa Energética nació dentro del Consejo Asesor Empresarial del MIC como un espacio de articulación con el sector privado para la construcción de políticas industriales. En ese ámbito, fueron los propios representantes empresariales quienes plantearon la necesidad de priorizar la agenda energética, dando origen a este primer foro.

“Por primera vez en la historia estamos en un momento en el que tenemos más proyectos que energía disponible. Siempre tuvimos más energía que proyectos y hoy esa realidad comenzó a cambiar”, afirmó Riquelme.

Lea más: Atome aguarda propuesta de ANDE sobre la tarifa de energía, tras reculada del Gobierno

En ese sentido, señaló que Paraguay tiene la oportunidad de anticiparse a los desafíos futuros y avanzar en la definición de una estrategia que permita acompañar la expansión de la industria, la llegada de nuevas inversiones y el crecimiento de la demanda energética nacional.

Asimismo, destacó que la posición privilegiada del país, con una matriz energética basada en fuentes renovables y disponibilidad de excedentes, representa una ventaja competitiva en un contexto internacional donde la energía se convirtió en un factor determinante para la instalación de industrias de gran escala.

“Hoy el mundo está buscando energía y Paraguay tiene la oportunidad de elegir los mejores aliados para utilizar ese recurso como una herramienta de desarrollo”, sostuvo.

El titular del MIC remarcó que la transformación industrial del país requiere una visión conjunta entre el sector público, el sector privado y las instituciones vinculadas al sistema eléctrico.

Lea más: Atome sostiene que US$ 30/MWh es rentable para la ANDE

“No existe revolución industrial sin energía eléctrica. Desde el Ministerio de Industria y Comercio seguiremos articulando esfuerzos con el sector privado y con la ANDE para construir una hoja de ruta que permita asegurar la disponibilidad energética, fortalecer la competitividad del país y seguir atrayendo inversiones”, expresó.

Planificación integral

Durante su intervención, el presidente de la UIP, Enrique Duarte, destacó que la abundancia energética constituye una ventaja estratégica para el país, aunque señaló que convertirla en desarrollo requiere infraestructura, planificación, instituciones sólidas y reglas que generen confianza para inversiones de largo plazo. También planteó la importancia de avanzar en una planificación energética integral, fortalecer la transmisión y distribución, reducir pérdidas, diversificar fuentes de generación y consolidar un marco regulatorio moderno.

Por su parte, el presidente ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Jorge Srur, destacó el potencial de Paraguay para convertirse en un actor estratégico de la transición energética regional y ratificó el acompañamiento del organismo al fortalecimiento del sector eléctrico nacional. Señaló que este proceso requiere una construcción basada en el rigor técnico, la articulación público-privada y una visión compartida de futuro.

Tras el panel de Pombo, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, se refirió al reajuste de la tarifa técnica de la estatal paraguaya, en el cierre de la jornada organizada por la Mesa Energética. También se realizaron reflexiones finales sobre la situación del sector eléctrico paraguayo, a cargo del titular de la UIP, Enrique Duarte, y del presidente del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), Rubén Jacks.