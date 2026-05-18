Argentina busca trigo paraguayo para mejorar la calidad de su cereal, según Capeco

Industriales argentinos advierten acerca de una escasa oferta de trigo, por lo que la industria molinera de ese país estaría analizando importar el cereal desde Paraguay. Según referentes del sector triguero del vecino país, esta situación se da ante una “paradoja de abundancia”, dado que la última cosecha de la campaña 2025/26 fue récord, con 29,5 millones de toneladas, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

Ante ese escenario, Hugo Pastore, directivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), manifestó que la Argentina es “un jugador mundial” al ser un importante productor de trigo, algo que se evidenció en sus últimas campañas trigueras con rendimientos que, según aseguró, fueron “extraordinariamente altos”.

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“Grano mejorador”

No obstante, Pastore señaló que eso propició que se viera afectada la calidad de los granos, especialmente en el contenido de proteína. “Al tener tanta producción por hectárea cayó la calidad del cereal, por eso están buscando granos de calidad para poder mezclar. Y el trigo paraguayo siempre fue considerado como un grano mejorador”, destacó.

En ese contexto, reiteró el mercado brasileño, principal destino del cereal paraguayo, también lo define “como mejorador de granos” y destaca la calidad del alimento paraguayo.

Además, alegó que es “realmente paradójico” que Paraguay venda a un mercado que “normalmente tiene una producción muy alta”, pero que actualmente necesita mejorar la calidad mezclando con trigo paraguayo.

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Contar con más compradores

Asimismo, al ser consultado sobre la importancia de no depender de un solo mercado (Brasil) y sobre el rol que tendría Argentina en la compra de trigo paraguayo, subrayó que es clave contar con la mayor cantidad posible de compradores habilitados y que “luego se defina cuál es el más conveniente para el Paraguay”.

“Brasil es el principal destino porque genera las mejores condiciones al ser un comprador cercano, lo que implica una logística sencilla para el transporte terrestre. Ahora, Argentina probablemente tendrá que pagar un precio igual o mejor al de la nación brasileña para que se le venda”, resaltó.

Actualidad del sector triguero local

Por otro lado, el directivo de Capeco precisó que Paraguay se encuentra en plena campaña de siembra de trigo, con trabajos que se encuentran muy avanzados. Si bien reconoció que las primeras informaciones que reciben desde el campo indican que probablemente el área de siembra disminuirá con respecto a la campaña anterior.

Sumado a eso, dijo que “infelizmente” es un cultivo que no le está resultando rentable al productor por los precios que se manejan en relación con el grano.

“Es un cultivo que tiene un mayor riesgo y, en muchos casos, la cuenta no cierra para el productor. Estimamos que con relación al año pasado el área disminuirá entre un 10% y un 15%”, remarcó.

Sostuvo que, con la producción que se tendrá en esta campaña que inició este mes de mayo, aún se debe analizar cómo se comportará la cuestión climática durante el desarrollo del cultivo. Sin embargo, cree que debería haber suficiente producto para abastecer el mercado interno y contar con algún pequeño excedente para exportación.

“La lógica nos dice que el mercado interno debería ser prioritario y generar las señales necesarias para que el producto quede en el país y nunca nos falte. La realidad es que recién estamos en el arranque de la campaña y veremos finalmente cómo se comportan los rendimientos”, acotó.

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Rentabilidad para el productor

En cuanto a los precios pagados al productor por el grano, indicó que hoy no están siendo rentables. Detalló que la situación se debe a que los costos de producción son altos, al igual que los insumos, y que el sector apuesta por utilizar la mejor tecnología disponible.

En ese sentido, precisó que los valores varían y que hace unos meses se estaba pagando al productor alrededor de US$ 200 por tonelada, cifra que hoy aumentó a US$ 230 por tonelada.