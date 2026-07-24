MIC reduce la mezcla obligatoria de biodiésel, pero ratifica que el aumento “no tiene vuelta atrás”

Finalmente, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) dejó sin efecto la Resolución Nº 472 que establecía una mezcla obligatoria de entre 8% y 10% de biodiésel (B8-B10) para el gasoil tipo III o común, y la reemplazó por la Resolución Nº 565, que modifica la gradualidad de su implementación en el marco de la Ley Nº 7635/2026, que reformó el régimen de promoción de los biocombustibles.

La nueva disposición establece que, desde este viernes 24 de julio y hasta el 31 de diciembre de este año, el porcentaje mínimo de mezcla será del 7% (B7). A partir del 1 de enero de 2027, el piso aumentará al 8% (B8). El esquema vigente en el país exigía una mezcla mínima del 5% de biodiésel (B5).

Además, la resolución dispone que las verificaciones sobre el cumplimiento de la medida comenzarán 60 días después de su firma, otorgando un período de adaptación a distribuidores y operadores del sector.

El cambio se dio luego de los cuestionamientos planteados por gremios vinculados a la importación y distribución de combustibles, el sector automotor y representantes de la producción.

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Mezcla de biodiésel: Cambio en la gradualidad, no en la política

El viceministro de Comercio y Servicios, Alberto Sborovsky, explicó que la modificación surgió luego de una reunión mantenida con distintos sectores vinculados a la cadena de combustibles y producción.

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Según afirmó, el Gobierno decidió reemplazar el rango inicialmente previsto de entre 8% y 10% por una implementación escalonada, comenzando con un mínimo de 7% hasta fin de año y elevándolo al 8% desde enero.

Sostuvo que la decisión busca facilitar la adaptación de los distintos actores del mercado, aunque remarcó que no representa un cambio en la política pública de promoción de los biocombustibles.

“Este es un gobierno amigo de las empresas, que escucha, pero que tampoco va a dar marcha atrás con el desarrollo industrial de los biocombustibles”, expresó.

Añadió que el objetivo sigue siendo impulsar la industrialización de las materias primas nacionales y que, una vez evaluados los resultados de esta primera etapa, el porcentaje continuará aumentando de manera gradual.

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“No existe diferencia técnica entre 7% y 8%”

Consultado sobre las razones técnicas para reducir temporalmente el porcentaje, Sborovsky sostuvo que no existe una diferencia técnica significativa entre utilizar una mezcla del 7% o del 8%.

Explicó que la decisión busca brindar tranquilidad a los sectores que manifestaron dudas sobre el incremento del biodiésel y permitir que puedan comprobar, durante los próximos meses, el comportamiento del combustible con una mezcla del 7%.

“Vamos a hacer una prueba, evaluar los resultados en diciembre y luego subir al 8%”, señaló.

El viceministro insistió en que la diferencia respecto al esquema anterior es únicamente el ritmo de implementación y no el objetivo final de incrementar progresivamente el porcentaje de biodiésel, aunque, por ahora, no se llegará aún al 10% que se pretendía en la resolución anterior.

El MIC prevé seguir aumentando la mezcla: “Las voces críticas se irán apagando”

Durante la entrevista, Sborovsky adelantó que el Gobierno tiene previsto revisar periódicamente la posibilidad de seguir elevando la participación del biodiésel en el gasoil.

Indicó que la intención es avanzar de manera gradual hacia porcentajes mayores, en línea con la estrategia oficial de industrialización de materias primas destinadas a la producción de energía.

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Al ser consultado sobre los cuestionamientos formulados por algunos gremios empresariales y representantes del sector automotor, el viceministro afirmó que la reducción temporal al 7% responde únicamente a una decisión de otorgar mayor previsibilidad durante los primeros meses de implementación.

Sostuvo que el Gobierno ya presentó los estudios técnicos que respaldan la medida y aseguró que algunos sectores mantienen una postura contraria al desarrollo de la industria local de biocombustibles.

Incluso afirmó que la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadam) acompañaría una mezcla del 8% y respaldaría una implementación gradual.

“Esto no tiene vuelta atrás y esas voces críticas se van a ir apagando con el tiempo”, manifestó.

Fiscalización comenzará dentro de 60 días

Respecto a la aplicación de la nueva normativa, el viceministro explicó que la mezcla mínima del 7% entra en vigencia de inmediato, aunque las fiscalizaciones comenzarán recién dentro de 60 días.

Indicó que ese plazo permitirá a distribuidores y emblemas realizar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones y tanques de almacenamiento.

Aclaró que el MIC iniciará controles antes de hablar de eventuales sanciones y señaló que espera que el sector cumpla con la nueva exigencia.

Sobre un eventual aumento del precio del gasoil, Sborovsky sostuvo que el impacto económico de la nueva mezcla será “absolutamente irrelevante”.

Incluso afirmó que actualmente el biodiésel tiene un costo inferior al del diésel fósil debido a las condiciones del mercado internacional.

Por ello, aseguró que el consumidor final no debería afrontar incrementos derivados de la incorporación del 7% de biodiésel al combustible comercializado en el país.