Deuda pública: MEF colocó G. 974.350 millones en segunda subasta local de bonos del Tesoro del año

Un total de G. 974.350 millones (US$ 158 millones al cambio actual) fue el monto adjudicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la subasta de bonos del Tesoro en el mercado local, a través del sistema del Banco Central del Paraguay (BCP).

Este jueves, la cartera económica informó sobre la colocación de los bonos que fue concretado en tres etapas:

La primera serie registró una adjudicación de G. 60.000 millones, con vencimiento previsto para el 24 de octubre de 2028, reportó la cartera. El instrumento fue colocado con una tasa de rendimiento de 7,84% y contempla pagos de cupones semestrales, ofreciendo una alternativa de inversión de mediano plazo dentro de la estrategia de financiamiento del Tesoro Público.

La colocación de la segunda serie alcanzó G. 100.000 millones. Este bono tiene fecha de vencimiento el 15 de febrero de 2030 y fue adjudicado con una tasa de rendimiento de 8,60%. Al igual que las demás emisiones, los intereses serán abonados semestralmente, brindando a los inversionistas un flujo periódico de rentabilidad.

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Bonos 2035 concentraron más del 80% de la adjudicación

La mayor adjudicación correspondió a la tercera serie que captó G. 814.350 millones. El bono tiene un plazo más extenso, con vencimiento el 12 de agosto de 2035, y ofreció una tasa de rendimiento de 9,10%, la más alta de la colocación. Los pagos de cupones serán semestrales, en línea con las condiciones establecidas para esta emisión de largo plazo.

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Segunda de cuatro operaciones previstas en 2026

Esta operación corresponde a la segunda de cuatro que tiene prevista la cartera económica, ya que el pasado 22 de abril se concretó la primera del año y se ejecutó a través del sistema del Banco Central del Paraguay (BCP), como se viene haciendo desde el inicio del Gobierno del Presidente Santiago Peña.

Cabe señalar que dichas colocaciones forman parte del esquema del Gobierno para cubrir necesidades de financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, para la renovación de deudas que van venciendo.

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Colocaciones anteriores

En febrero de este año el MEF logró la colocación de títulos de deuda equivalente a US$ 1.000 millones, a un plazo de 12 años y una tasa de 8,5%, inferior al 9,1% registrado en la última emisión de bonos del Tesoro en el mercado local para un plazo similar, realizada en noviembre del 2025.

El PGN 2026 contempla emisión de bonos por alrededor de US$ 1.300 millones.

La otra emisión, pero internacional de US$ 1.000 millones se concretó en marzo último, por lo que aún queda margen para emisión en el mercado interno.

Según datos del MEF, el saldo de la deuda pública total en el tercer mes del año alcanzó US$ US$ 21.384 millones.