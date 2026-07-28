¡Mirá a los usuarios de los pasos de fauna de la Ruta Bioceánica!

Mediante un monitoreo realizado en conjunto con la organización WWF, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) constató que varias especies de la fauna chaqueña utilizan los pasos de fauna construidos en el Tramo 1 del Corredor Vial Bioceánico, entre Carmelo Peralta y Loma Plata.

Durante junio se realizó la primera revisión de las cámaras trampa instaladas en la zona. Las imágenes muestran que diversas especies emplean estas estructuras para desplazarse, un hallazgo que aporta señales alentadoras sobre la convivencia entre la infraestructura vial y la biodiversidad del Chaco.

Carlos Molinas, especialista en conectividad de WWF, explicó a ABC que, de acuerdo con los resultados preliminares de la primera temporada de monitoreo, fueron identificadas 23 especies de mamíferos, incluidos murciélagos y micromamíferos que aún no pudieron ser clasificados.

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Ruta bioceánica: Los visitantes de los pasos de fauna

Molinas señaló que entre los registros más relevantes para la conservación figuran dos ejemplares de tatú carreta (Priodontes maximus), una especie amenazada, además del yurumí (Myrmecophaga tridactyla), el ocelote (Leopardus pardalis) y el pecarí de collar (Dicotyles tajacu).

“Son especies consideradas de interés, ya que normalmente suelen ser víctimas de atropellamientos en este tipo de infraestructuras viales. Si bien es muy pronto para sacar conclusiones sobre la eficacia de este tipo de obras para la fauna local, estos primeros datos marcan el camino para entender de qué forma estos animales utilizan los pasos de fauna y qué podemos aprender para hacer que nuestras rutas sean más seguras, tanto para los usuarios como para la vida silvestre”, expresó.

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Según el MOPC, los registros constituyen un hito, al representar la primera evidencia del uso de los pasos de fauna en este tramo del Corredor Vial Bioceánico. No obstante, WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) aclaró que estos resultados aún no permiten determinar la efectividad definitiva de estas estructuras. La información obtenida servirá para continuar el monitoreo, evaluar su funcionamiento y orientar futuras decisiones ambientales.

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Primeras huellas registradas

El Tramo 1 del Corredor Vial Bioceánico está completamente finalizado y operativo. Fue inaugurado en febrero de 2022 y comprende 275,7 kilómetros. Si se consideran la traza principal y sus accesos, la pavimentación alcanza aproximadamente 277 kilómetros, a lo largo de los cuales fueron construidos 13 pasos de fauna.

Esta sección del corredor fue ejecutada por el Consorcio Corredor Vial Bioceánico, integrado por Queiroz Galvão S.A. y Ocho A S.A., y fue ejecutado a través de la ley 5074, más conocida como “llave en mano”, donde la firma adjudicada consiguió la financiación, que estado sigue pagando.

Actualmente, el Tramo 2, Cruce Centinela - Mariscal Estigarribia, se encuentra en fase inicial de estudios y socialización. El proyecto contempla más de 100 kilómetros de la ruta PY15, entre las rutas D093 y PY09, además de los accesos a Loma Plata, Filadelfia y Mariscal Estigarribia. En este sector se prevé la instalación de unos 15 pasos de fauna para mamíferos de gran porte.

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Protección en nuevos tramos

Por su parte, el Tramo 3, actualmente en ejecución entre Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo, en el departamento de Boquerón, incorporará otros 13 pasos de fauna.

La obra está dividida en cuatro lotes. El Lote 1 está a cargo del Consorcio del Pacífico, integrado por Enrique Díaz Benza Cano y Vial Agro S.R.L., con una inversión de G. 485.505 millones.

El Lote 2 es ejecutado por el Consorcio Chaqueño del Norte, conformado por LT S.A., Constructora Heisecke S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A., por un monto adjudicado de G. 589.273 millones.

El Lote 3 fue adjudicado a CDD Construcciones S.A. por G. 464.527 millones. En este caso, aún se aguarda la definición de la fiscalización para emitir la orden de inicio.

Finalmente, el Lote 4 está a cargo del Consorcio TCR, integrado por Ingeniería de Topografía y Caminos S.A., Constructora Isacio Vallejos S.A. y Rovella Carranza S.A. Sucursal Paraguay. El monto adjudicado asciende a G. 669.514 millones.