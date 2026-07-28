Troche: cañicultores advierten que la molienda de Petropar no da abasto para recibir la producción

El presidente de la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche, Cristian Fonseca, aseguró que, a diferencia de años anteriores, el ingenio no registra constantes paradas por desperfectos mecánicos, aunque aclaró que actualmente el principal inconveniente es la limitada capacidad de procesamiento.

Explicó que el antiguo tren de molienda fue diseñado para procesar unas 4.000 toneladas de caña por día, pero actualmente apenas logra un promedio de entre 2.400 y 2.500 toneladas diarias, volumen que resulta insuficiente para atender la demanda de los productores. “El tren no para, pero de todas formas ya es chico, ya no abastece”, manifestó el dirigente.

Fonseca indicó que la consecuencia inmediata es la acumulación de camiones cargados con caña de azúcar en el parque automotor de Petropar y sobre las calles aledañas, donde los transportistas aguardan durante horas la liberación de cupos para descargar la materia prima. Según el dirigente, la demora responde exclusivamente a la capacidad de molienda del antiguo sistema, que ya no puede absorber el volumen de producción generado durante la presente campaña.

El representante de los cañicultores afirmó que la solución definitiva pasa por la culminación del nuevo tren de molienda, una obra que permanece paralizada debido a un conflicto judicial entre Petropar y la empresa que había sido adjudicada originalmente para ejecutar el proyecto. Resaltó que el nuevo sistema fue diseñado para una capacidad de hasta 5.000 toneladas diarias y que, incluso trabajando alrededor de las 3.000 toneladas por jornada, ya permitiría atender con mayor normalidad la producción de los agricultores.

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Hasta el cierre del último reporte, la planta había recibido aproximadamente 150.000 toneladas de caña de azúcar, cifra que, según Fonseca, actualmente ya rondaría las 160.000 toneladas procesadas desde el inicio de la zafra.

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Pese a las dificultades operativas, el presidente de la asociación señaló que Petropar aún no recurrió al envío de materia prima a ingenios privados, mecanismo previsto en el acuerdo alcanzado con los productores para evitar pérdidas en caso de que la planta estatal no pudiera continuar con la molienda. Ese esquema había sido anunciado al inicio de la campaña por las autoridades de la estatal como una medida de respaldo ante eventuales inconvenientes técnicos o limitaciones en la capacidad industrial.

Trabado debido a una medida cautelar

El presidente de la petrolera estatal, William Wilka, había confirmado además que el nuevo tren de molienda continúa paralizado debido a una medida cautelar judicial que impide avanzar con las obras de modernización de la planta alcoholera.

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En aquel momento también aseguró que la estatal mantendría durante la zafra el precio de G. 245.000 por tonelada de caña de azúcar, además de un incremento de G. 5.000 en el incentivo adicional para los productores.

Fonseca señaló que actualmente alrededor de 1.800 cañicultores integran la asociación de Mauricio José Troche, con explotaciones que promedian entre tres y cuatro hectáreas por productor, lo que convierte a la actividad cañera en uno de los principales motores económicos de la región.