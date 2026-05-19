Petropar inició zafra cañera en Troche, pero sigue trabado el nuevo tren de molienda

La zafra cañera 2026 comenzó oficialmente este lunes en la planta alcoholera de Petropar, ubicada en Mauricio J. Troche, con el ingreso de los primeros camiones cargados de caña de azúcar provenientes de distintos puntos de la zona productiva.

El acto de inicio contó con la presencia de autoridades de la estatal, técnicos, funcionarios y representantes del sector cañero.

El presidente de Petropar, William Wilka, destacó que el arranque de la zafra fue posible gracias a un trabajo coordinado entre el equipo técnico de la estatal y los productores cañeros.

Según explicó, una de las prioridades establecidas desde el inicio de su administración fue adelantar el comienzo de la molienda al mes de mayo, atendiendo un pedido de los productores e instrucciones del presidente Santiago Peña.

Wilka confirmó, además, que el precio acordado para la presente campaña será el mismo abonado el año pasado: G. 245.000 por tonelada de caña de azúcar. No obstante, indicó que se decidió aumentar el plus de incentivo en G. 5.000 con el objetivo de promover una mayor entrega de materia prima por parte de los productores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Tras fracaso del contrato con firma catarí, Petropar apuró nuevas compras de gasoil

La estatal proyecta recibir entre 350.000 y 400.000 toneladas de caña durante la actual zafra, dependiendo del rendimiento de las cosechas y de las condiciones operativas de la planta.

Sin embargo, uno de los principales temas pendientes sigue siendo la situación del nuevo tren de molienda, cuya instalación permanece paralizada por una disputa judicial.

Wilka explicó que el proyecto continúa frenado debido a una medida cautelar presentada meses atrás, la cual impide ejecutar nuevas construcciones o mejoras dentro de la planta industrial.

“El proceso que nosotros habíamos sacado en febrero pasado se tuvo que posponer por la medida cautelar”, afirmó.

Lea más: DNCP abre sumario a firma catarí y sus representantes tras fallido contrato millonario con Petropar

El titular de la petrolera estatal sostuvo que actualmente el conflicto se encuentra dentro del ámbito judicial, aunque aseguró que continúan realizando gestiones y evaluando alternativas para concretar la modernización de la planta.

Ante esa situación, Petropar volverá a aplicar este año el mismo esquema utilizado durante la zafra anterior, consistente en derivar parte de la molienda a ingenios privados en caso de que el antiguo tren presente inconvenientes técnicos.

Wilka indicó que la prioridad es garantizar que los productores puedan entregar el total de su cosecha sin pérdidas derivadas de eventuales fallas en la capacidad industrial.

Lea más: Tren de molienda de Troche sigue en el limbo y Petropar admite millonarias pérdidas en la alcoholera

“La idea es que los productores tengan la tranquilidad de que el 100% de lo que saquen puedan entregarlo, independientemente de que eso sea molido acá en Petropar o enviado a otro ingenio”, manifestó.

La zafra cañera constituye uno de los principales motores económicos para cientos de familias productoras de Guairá y otros departamentos vinculados históricamente al cultivo de caña de azúcar.

Por parte de la Asociación de Cañicultores de Troche señalaron que actualmente tienen unos 1.800 productores censados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y que serían más de 50.000 las familias beneficiadas por las fuentes de trabajo dentro del área de cobertura de la alcoholera estatal.

El presidente del gremio, Cristian Fonseca, afirmó que el ajuste en el plus que pagará Petropar responde también a necesidades del sector productor, ya que el precio de la tonelada y las bonificaciones se determinan según los costos de producción y factores externos como las sequías del verano pasado.