Aumento del combustible desde el lunes: algunos emblemas privados dan a conocer precios

La escalada de los ataques en la guerra que mantienen Estados Unidos e Israel contra Irán, hizo que este último vuelva a cerrar el Estrecho del Ormuz, por donde pasa gran parte del petróleo a nivel mundial, lo que hizo que incrementen los precios de los barriles de crudo.

Esto también generó el anuncio del aumento del precio del combustible en Paraguay por parte de emblemas privados desde el lunes, pese a contar este fin de semana con importantes descuentos.

Así, por ejemplo, el emblema Shell, dio a conocer que los combustibles tendrán una variación de G. 500 en los tres tipos de naftas, G. 500 en Diesel tipo 1 y G. 490 en Diesel tipo 3, quedando de la siguiente forma:

Nafta 88: G. 7.190 al público y G. 6.543 al operador.

Nafta 93: G. 7.690 al público y G. 7.046 al operador.

Nafta 97: G. 9.240 al público y G. 8.408 al operador.

Alcohol: G. 5.290 al público y G. 4.867 al operador.

Diesel tipo III: G. 8.690 al público y G. 8.064 al operador.

Diesel tipo I: G. 10.600 al público y G. 9.646 al operador.

Lea más: ¿Subirá o no el precio del combustible? Esto dice el MIC

Desde el lunes, estos son los nuevos precios de combustible

Tega Oil, un pequeño emblema con presencia en el interior del país, informó a sus operadores que desde el lunes 3 de agosto aplicará incrementos que oscilarán entre G. 580 y G. 940 por litro, dependiendo del tipo de combustible, por lo que quedarían de la siguiente manera:

Diesel tipo I: G. 8.780 .

Diesel tipo III: G. 10.790 .

Nafta 88: G. 7.290 .

Nafta 93: G. 7.740 .

Nafta 96: G. 9.140.

También el emblema privado Petromax dio a conocer cuales son los nuevos precios de sus combustibles ya desde el 30 de julio, los que quedaron de la siguiente manera:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Diesel tipo III: G. 10.700 .

Diesel tipo I: G. 8.800 .

Nafta 98: G. 10.690 .

NAFTA 97: G. 9.090 .

NAFTA 93: G. 7.690 .

NAFTA 88: G. 7.190 .

Alcohol: G. 5.290.

Lea más: Más biodiésel en gasoíl: nueva disposición genera preocupación y dudas en el campo, dice UGP

¿Qué dicen desde Petropar?

Estas subas de precios se da también en un contexto en el que los representantes del sector privado sostienen que el constante aumento de las cotizaciones internacionales ya prácticamente eliminó el margen para seguir absorbiendo los mayores costos de importación.

En el caso de Petróleos Paraguayos (Petropar) mantiene por ahora sus precios, aunque reconoce que la presión internacional continúa aumentando.

El presidente de la empresa, William Wilka, explicó a ABC que las cotizaciones internacionales permanecen en niveles históricamente elevados y marcadas por una fuerte volatilidad.

“La cotización está en picos máximos. Hay mucha volatilidad e incertidumbre en el mundo; no baja de los US$ 1.000 por metro cúbico. Nosotros seguimos siendo los más baratos del mercado y seguimos evaluando y aguantando”, afirmó.

Lea más: ¿Por qué elevar la mezcla de biodiésel puede ser un problema? Lo que dice un experto

No obstante, el titular de la estatal evitó responder hasta cuándo Petropar tendrá margen financiero para sostener sus actuales precios sin realizar ajustes.

La definición de Petropar es seguida de cerca por el resto del mercado, ya que históricamente la política comercial de la empresa estatal influye en las decisiones de los emblemas privados.