¿Subirá o no el precio del combustible? Esto dice el MIC

Hablar de una suba en el precio de los combustibles en los últimos días parece un tabú: todos saben que puede pasar, pero nadie se anima a admitirlo o por lo menos a hablar en público de ello.

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Marcelo Benítez, director general de Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), explicó que en base a la cotización internacional del comodity (gasoil) es el alza.

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🔶 "La tendencia, efectivamente, en base a la cotización internacional del commoditie, es al alza. Si analizamos la primera quincena del mes de julio versus… pic.twitter.com/quYyB38SUc — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) July 31, 2026

Y esta tendencia se debe a un agente externo. En este caso, se debe al conflicto que se desarrolla en el estrecho de Ormuz, entre Estados Unidos e Irán.

“Si se analiza la primera quincena del mes de julio con la segunda quincena, hay un aumento del 16% en el precio del gasoil”, dijo Benítez.

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Esos números nos indican que se va a producir la suba. Esto no significa que si suben los combustibles deban subir un 16%.

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¿Cuándo van a subir?

Para el director general de Combustibles, es muy arriesgado hablar de plazos porque se debe evaluar diariamente la cotización internacional debido a la inestabilidad reinante por el conflicto bélico.

“Hay que entender que es algo que depende de un comportamiento internacional, no nacional. Y como hay mucha inestabilidad en ese comportamiento, es difícil predecir qué va a ocurrir”, expresó.

Asimismo, agregó que Paraguay, al ser un tomador de precios, no puede intervenir para controlar ese comportamiento inestable.

¿Qué puede pasar?

En lo que Marcelo Benítez sí se animó a aventurarse es en que los emblemas de menor capacidad de stock sí tendrán que realizar indefectiblemente ajustes en sus precios.

En el caso de los emblemas más grandes, como tienen mayor capacidad de almacenamiento, podrían soportar más tiempo sin modificar sus tarifas.

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“Estamos en un libre mercado y tenemos 23 emblemas actualmente en el país. Cada uno de los importadores establece el precio en su red de estaciones de servicio de acuerdo a su estructura de costos”, indicó el director.

¿Y Petropar?

“Petropar influye porque posee un 10% de la red de estaciones de servicio, lo que representa un 21% en el marketshare de las ventas”, aclaró.

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¿Qué tiene que ver el MIC con los combustibles?

Petróleos Paraguayos (Petropar) es la empresa estatal encargada de importar, almacenar, industrializar y comercializar combustibles fósiles y biocombustibles, regulando de manera estratégica el mercado interno de derivados del petróleo para asegurar el abastecimiento en todo el país, según su carta orgánica.

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El MIC, por su parte, es el encargado de controlar la calidad del combustible que se comercia al público. Es como un ente contralor de Petropar.

“La calidad del combustible impacta directamente en el precio final por las especificaciones técnicas requeridas para la importación del producto. Si estas especificaciones fueran ‘diferentes’, entonces el precio final sería otro”, refirió Benítez.

Entonces, en el día a día, el Ministerio de Industria, a través de su Dirección de Combustibles, sale a controlar que todo esté funcionando adecuadamente.

“Salimos a controlar las estaciones de servicio, las plantas de almacenaje, que estén implementadas las medidas de seguridad, protección ambiental y calidad. Además, nos encargamos de que haya una competencia legal entre todos los jugadores del mercado”, se explayó el director.

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Hay cuatro tipos de gasolina disponibles en el mercado paraguayo

La roja : es la económica (que tiene un 30% de mezcla de etanol).

La amarilla : es la intermedia (que también tiene un 30% de mezcla de etanol).

La azul : es la súper (que tiene un 24 y 27% de mezcla de etanol)

La verde: es premium (que puede tener hasta 10% cómo máximo de mezcla de etanol).

En ese sentido, la incorporación de los biocombustibles, particularmente para las naftas, ayuda a la amortización del precio.