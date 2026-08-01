Falta de respuestas de Yacyretá lleva a pescadores de Ayolas a anunciar protestas desde el lunes

El dirigente de los pescadores del asentamiento Atinguy, Tomás Bogado, informó que la decisión fue tomada durante una reunión entre representantes de las distintas asociaciones del sector pesquero.

La protesta, que será por tiempo indefinido, se desarrollará en diferentes puntos del distrito ayolense.

Bogado explicó que la movilización responde a la falta de respuestas concretas a las solicitudes presentadas por aproximadamente diez asociaciones de pescadores.

Entre los principales reclamos también figuran la limpieza de las algas existentes en el río Paraná, que afectan la actividad pesquera comercial y turística; la compra de elementos de pesca para reponer los equipos destruidos por las algas, y la asistencia alimenticia mediante kits de víveres.

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“Los directivos de Yacyretá no están cumpliendo con nosotros. Habíamos solicitado trabajos, ya que por la presencia de las algas no se puede pescar; tampoco están cumpliendo con la entrega de los kits de víveres para poder paliar en algo la difícil situación que atraviesan las familias que dependen únicamente de la pesca para sostenerse”, dijo Bogado.

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Al mismo tiempo, señaló que también existía el compromiso de generar puestos de trabajo para algunos pescadores en las obras de Aña Cua, promesa que hasta el momento no se ha cumplido.

Agregó que la demora en atender los reclamos respondería a un intento de politizar la situación, postura con la que los trabajadores no están de acuerdo.

“Cada vez que nos manifestamos, los representantes de Yacyretá hacen promesas de solución para que levantemos la medida de fuerza, pero al final todo queda solo en promesas”, agregó.

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