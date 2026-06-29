Santa Rosa: pobladores de Ka’atygue denuncian que cada lluvia los deja incomunicados desde hace décadas

Pobladores de la compañía Ka’atygue del distrito de Santa Rosa, Misiones, señalaron que las precipitaciones anegaron nuevamente el único camino, de aproximadamente 35 kilómetros, que utilizan para ingresar y salir de la comunidad. Indicaron que la fuerza con la que corre el agua convierte el tramo afectado en un verdadero peligro para quienes intentan transitar por el lugar.

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Los pobladores recordaron que esta situación se repite desde hace muchos años. Señalaron que, en cada campaña electoral, tanto municipal como general, los candidatos prometen la construcción de un camino de todo tiempo, pero una vez concluidos los comicios, los compromisos quedan únicamente en promesas.

“Ojalá que alguna vez quede como un TBT nada más este tipo de noticias”, expresaron.

Asimismo, indicaron que el aislamiento limita el acceso a servicios esenciales como salud y educación. En caso de cortes del suministro eléctrico, deben esperar que el nivel del agua descienda para que funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) puedan ingresar a atender los reclamos. Explicaron que, en el mejor de los casos, el agua tarda unas 24 horas en retirarse, aunque en otras ocasiones el aislamiento puede extenderse por una semana o más.

Presencia del MOPC

El concejal municipal Daniel Colman (PLRA) manifestó que se trata de un inconveniente histórico para la comunidad. Explicó que la primera medida necesaria es elevar el nivel del terraplén para evitar que el camino se inunde con cada lluvia, una obra que requiere la intervención del Gobierno Nacional a través del MOPC. Posteriormente, agregó, se podrá avanzar con la construcción de un camino de todo tiempo.

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“Falta una buena inversión del Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Obras Públicas, institución a la que hemos elevado reiterados y diferentes pedidos. Ellos realizaron diferentes estudios para la creación del proyecto, que actualmente se encuentra en el Ministerio de Economía para la elaboración del presupuesto”, explicó el edil.

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