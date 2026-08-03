Combustibles: más emblemas privados se suman a la cuarta suba del año

La cuarta ola de aumentos en los precios de los combustibles continúa esta semana con la adhesión de más emblemas privados, en un contexto marcado por el encarecimiento internacional de los carburantes debido a las persistentes tensiones por la guerra en Medio Oriente.

A los reajustes aplicados durante el fin de semana se suman ahora Petrochaco, Petrosur y Compasa. Petrochaco comenzó a aplicar los nuevos valores desde este lunes, mientras que Petrosur y Compasa lo harán desde este martes 4 de agosto.

En los tres casos, el incremento es de G. 500 por litro para las naftas y de G. 490 para el diésel común tipo III, el mismo ajuste que ya aplicaron Petrobras, Copetrol, Shell, Energy, Tega Oil y otros emblemas privados.

Lea más: Precios de combustibles: emblemas privados concretan la cuarta suba del año

Más emblemas privados se irán sumando hasta completar la cuarta suba de los precios de los combustibles en lo que va de 2026. El reajuste responde al incremento de las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados, impulsado por la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente.

Precio de combustibles: aumentos en emblemas privados

Los primeros aumentos comenzaron a regir el sábado último en Petrobras y el domingo en Copetrol. Posteriormente se sumaron Shell, Energy, Tega Oil y Petromax, cuyos nuevos precios empezaron a aplicarse durante el fin de semana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El incremento oscila entre G. 500 y G. 600 por litro en las tres naftas y en el diésel prémium, mientras que el diésel común tipo III aumentó G. 490 por litro, según comunicaron los emblemas a sus operadores.

Lea más: Precio de combustibles: lo que respondió Petropar mientras hay una guerra de descuentos en los servicentros privados

La suba se produce luego de la reducción que se aplicó en junio, cuando las distribuidoras privadas acercaron sus precios a los de Petropar, que por el momento mantiene sus valores y continúa evaluando la evolución del mercado internacional antes de definir un eventual reajuste.

Tras los aumentos, en la mayoría de los servicentros los precios quedaron de la siguiente manera: la nafta común (88/89 octanos) pasó a G. 7.190 por litro; la nafta intermedia (90/93 octanos), a G. 7.690; la nafta súper (96/97 octanos), a G. 9.240; el diésel común tipo III, a G. 8.690; y el diésel prémium tipo I, a G. 10.600 por litro.

Mientras tanto, Petropar mantiene sin cambios los precios de sus combustibles y continúa analizando la evolución de las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados. La estatal aún no confirmó si acompañará el reajuste aplicado por los emblemas privados o si mantendrá sus valores actuales.