Bonos del Tesoro: por qué el regreso a la Bolsa puede cambiar el mercado de capitales

El regreso de las emisiones de Bonos del Tesoro a la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), después de más de dos años de colocaciones realizadas mediante el Banco Central del Paraguay (BCP), representa mucho más que un cambio operativo. Para los protagonistas del mercado, la decisión vuelve a integrar al principal emisor de deuda del país con la infraestructura bursátil local y abre la posibilidad de fortalecer un mercado de capitales que todavía enfrenta limitaciones.

La operación realizada por el MEF despertó interés. La demanda alcanzó G. 620.200 millones, mientras que el monto adjudicado fue de G. 360.548 millones. Sin embargo, los especialistas consultados coinciden en que la principal señal no está en las cifras de una subasta puntual, sino en el mensaje institucional que transmite el retorno del Estado al mercado de valores.

“La Bolsa es un mercado abierto donde participan corredoras, fondos, aseguradoras, personas físicas y bancos. Eso amplía la base de inversionistas y aporta mayor transparencia en la formación de precios”, sostiene Rodrigo Callizo, contador y presidente ejecutivo de ASU Capital Casa de Bolsa.

El ejecutivo considera que la decisión constituye una señal positiva para el mercado local porque recupera un mecanismo que durante años permitió canalizar las emisiones soberanas.

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Una referencia para todo el mercado

Para el economista Arnold Benítez, el mayor efecto del regreso del Tesoro aparece en la construcción del mercado de capitales y no únicamente en el financiamiento del Estado. “Lo importante es que el Tesoro vuelve a colocar la distribución primaria de su deuda dentro del mercado de valores”, afirma.

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Explica que los bonos soberanos cumplen una función que trasciende la captación de recursos, ya que permiten construir una curva de tasas que sirve de referencia para todas las emisiones corporativas.

“Una empresa que quiera emitir bonos necesita conocer cuánto paga primero el soberano. Esa curva sirve como punto de partida para valorar el riesgo del sector privado”, señala. Sin esa referencia, agrega, cada emisión privada termina negociándose casi de manera aislada, con menor capacidad para comparar costos financieros entre distintos emisores.

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Más participantes, mayor transparencia

En esa línea, Callizo sostiene que el regreso de las emisiones a la Bolsa de Valores también modifica el acceso a los títulos públicos, ya que hasta ahora, las emisiones realizadas mediante el Banco Central concentraban la distribución principalmente en entidades financieras.

Afirmó que con la Bolsa, el universo de participantes se amplía hacia casas de bolsa, fondos de inversión, compañías de seguros y otros inversionistas. “La cobertura cercana a 1,7 veces demuestra que existe apetito por estos instrumentos”, refirió.

Añadió que otro dato relevante será conocer el perfil de los compradores. “Si además de bancos participaron corredoras, fondos patrimoniales, aseguradoras e inversionistas minoristas, se valida el objetivo de fortalecer el mercado de capitales”, sostuvo.

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El desafío sigue siendo la liquidez

Los especialistas coinciden en que una mayor cantidad de emisiones no garantiza, por sí sola, un mercado más dinámico.

Benítez recuerda que muchos inversionistas locales compran bonos para mantenerlos hasta el vencimiento, lo que reduce las operaciones en el mercado secundario. “El éxito de esta colocación no debe medirse solo por el monto adjudicado. También importa a quiénes se asignaron los bonos y qué actividad generan después en el mercado secundario”.

A su criterio, la verdadera profundidad del mercado se observa en la frecuencia de las operaciones, la existencia de compradores y vendedores permanentes y la disponibilidad de precios de referencia.

Una oportunidad para las empresas

La presencia del Tesoro también puede generar un efecto indirecto sobre el sector privado. Acerca del punto, Callizo considera que las empresas públicas y privadas pueden empezar a preparar futuras emisiones aprovechando una infraestructura que vuelve a mostrar actividad.

Benítez coincide con Callizo, aunque advierte que el efecto no será automático. El economista explica que el Estado puede actuar como impulsor del mercado, pero no debería concentrar una parte excesiva del ahorro disponible porque eso podría elevar el costo de financiamiento para las empresas.

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Los desafíos pendientes

Aunque el regreso de las emisiones soberanas constituye una señal positiva, ambos analistas sostienen que el desarrollo del mercado de capitales todavía requiere nuevos avances.

Callizo por su parte, identifica la educación financiera como uno de los principales desafíos para ampliar la base de inversionistas y Benítez pone el foco en la necesidad de mantener un calendario previsible de emisiones, consolidar una curva soberana con mayor volumen, fortalecer el mercado secundario y aumentar la participación de fondos de inversión, aseguradoras e inversionistas extranjeros.

Los especialistas concluyen que la emisión realizada esta semana es un primer paso. Coinciden en que, su impacto dependerá de la continuidad de las colocaciones, del desempeño de los bonos en el mercado secundario y de la capacidad del mercado paraguayo para traducir esa señal institucional en mayor profundidad y nuevas fuentes de financiamiento para el sector privado.

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