Plan 1.000: reclaman obra de empedrado que debió iniciar hace siete meses en Tavaí

Los habitantes de la compañía Yvytycorá, distrito de Tavaí, departamento de Caazapá, reclaman el inicio de las obras de empedrado de un tramo de aproximadamente un kilómetro que comunica a la comunidad con el casco urbano del municipio.

El proyecto forma parte del Plan 1000, impulsado por el Gobierno Nacional y financiado por Itaipú Binacional. De acuerdo con los pobladores, los trabajos debían comenzar en enero de este año, pero hasta la fecha no se registró el inicio de la ejecución.

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La prolongada espera mantiene en precarias condiciones el principal acceso a la comunidad, situación que se agravó con las constantes lluvias registradas en las últimas semanas. Los vecinos señalan que, durante los días de precipitaciones, el camino se vuelve prácticamente intransitable, dificultando el traslado hacia el centro de Tavaí y el acceso a la ruta PY18.

Esta situación afecta especialmente a trabajadores, estudiantes, productores y personas que necesitan desplazarse por motivos de salud o para realizar trámites en el casco urbano.

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Según manifestaron, pese a que la obra fue anunciada hace varios meses, hasta ahora no existe una fecha concreta para el inicio de los trabajos. Desde la Municipalidad de Tavaí indicaron que, como medida previa al inicio del proyecto, se realizó el enripiado de un camino alternativo que debía servir como vía de circulación mientras se ejecutara el empedrado.

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No obstante, desde la comuna reconocieron que las persistentes lluvias también afectaron ese trayecto alternativo, limitando su utilidad para los habitantes de la zona.

¿En qué consiste el Plan 1.000?

El 13 de marzo de 2025, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció con pompa “el histórico “Plan 1000” para pavimentar mil kilómetros en todos los departamentos del país".

“El Gobierno del Paraguay presentó oficialmente una iniciativa sin precedentes que transformará la infraestructura vial urbana del país mediante un convenio estratégico entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) e Itaipú Binacional. Este proyecto promete generar aproximadamente 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante su implementación, impulsando la economía local”, indica un anuncio de la cartera de Obras en su portal electrónico.

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Agrega: “En un acto realizado en el Palacio de Gobierno, el presidente Santiago Peña, acompañado por la ministra de Obras Públicas, Ing. Claudia Centurión, y el director General Paraguayo de Itaipú, Ing. Justo Zacarías Irún, dio algunos detalles del ambicioso plan que requerirá una inversión de USD 100 millones y beneficiará a los 17 departamentos del territorio nacional”.

“‘Estos 1000 kilómetros representan mucho más que simplemente los USD 100 millones invertidos. Esta es una medida focalizada y direccionada a aquellos distritos más vulnerables, donde el desarrollo de infraestructura básica es urgente”, enfatizó el jefe del Ejecutivo durante su intervención’“, expresa en una publicación de la cartera de Obras en su página electrónica.