Últimos días para pagar deudas de la ANDE con la promo “Ñande Ahorro 2026”

En el marco del Mundial 2026 se había lanzado el inicio de la promo “Ñande Ahorro” de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). A través de sus redes, recuerdan que la próxima semana finaliza la promoción.

Por ese motivo, en la explanada de la sede central de la ANDE en Asunción los funcionarios estarán dispuestos para asesorar a todos los intereseados en regularizar sus pagos y evitar ingresar a “la lista legra” de Equifax (exInformconf). Además, esta última semana se estarán regalando plantines a todos los clientes, de 7:00 a 15:00.

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¿Qué implica la promo Ñande Ahorro?

Para los usuarios de baja tensión: La promoción habilita el fraccionamiento de deudas en hasta 60 cuotas, con exoneración total de recargos moratorios e intereses. Esto significa que el monto adeudado se puede dividir en pagos mensuales sin que la ANDE cobre penalidades por el atraso acumulado. Además, la primera cuota del plan de pagos podrá abonarse recién en la siguiente factura.

Para los usuarios de media tensión: La ANDE ofrece un esquema de financiación que requiere una entrega inicial mínima del 20% de la deuda, mientras que el saldo restante puede abonarse en hasta 10 cuotas iguales y consecutivas, también sin intereses ni recargos por mora. Este beneficio no aplica al Grupo de Consumo Intensivo Especial.

Por otra parte, otra de las opciones de la promo es la cancelación total de las facturas vencidas al contado. En ese caso, tanto los clientes de baja tensión como los de media tensión acceden a la exoneración de los recargos por mora, con la misma excepción mencionada para el grupo de consumo intensivo especial. Esta alternativa está pensada para quienes pueden saldar su deuda de una sola vez y prefieren evitar comprometerse con un plan de pagos a varios meses.

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Beneficios para nuevos clientes

Ñande Ahorro 2026 también incluye beneficios para quienes todavía no tienen un suministro formalizado.

Los nuevos clientes de Baja Tensión podrán acceder a facilidades para la formalización y regularización de suministros, abonando el derecho de conexión recién en la siguiente factura, en lugar de hacerlo de manera inmediata.

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Para los clientes de baja tensión que ya están al día con sus pagos, la ANDE habilitó dos trámites sin costo:

La actualización de titularidad del suministro

La actualización de carga o el cambio de instalación de monofásica a trifásica, para potencias de hasta 41,58 kW.

En ambos casos, la gratuidad está condicionada a que el solicitante no mantenga deudas pendientes, o bien las cancele previamente.

Cómo y dónde hacer los trámites

Todos los trámites vinculados a “Ñande Ahorro 2026” pueden realizarse de dos maneras: a través del sitio web www.ande.gov.py o de manera presencial en cualquier centro de atención al cliente de la institución en todo el país.

La promoción vence el 31 de julio de 2026. Quienes tengan facturas atrasadas —ya sea por unos meses o por períodos más prolongados— cuentan con una semana para sentarse a negociar un plan de pagos sin que se les sumen intereses ni multas, algo que en condiciones normales sí ocurre.