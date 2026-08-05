Petropar mantendrá sus precios de combustibles, afirma su presidente

Según una publicación en los “Medios del Estado”, Petropar va a mantener sus precios, incluso ante el incremento aplicado por algunos emblemas privados.

Según el presidente de la mencionada petrolera, William Wilka, la firma continuará “evaluando” el comportamiento del sector.

“Nosotros somos hoy los más competitivos del mercado, con este último ajuste que hizo el sector privado estamos en el diésel con un promedio de 700 guaraníes más bajo y en más de 300 guaraníes más bajo en las gasolinas. La idea es, si amerita hacer algún ajuste, seguir siendo los más competitivos”, declaró el funcionario.

De igual manera, alegó que tal decisión va a depender del “análisis de las ventas, el nivel de reposición y la evolución de los precios internacionales”, por lo que si se da un reajuste, su promesa es que será “en forma responsable”.

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Petropar con “ventaja competitiva”

Según Wilka, Petropar tiene una ”ventaja competitiva” por su capacidad de almacenamiento y compra de grandes volúmenes, algo que permite a la firma ofrecer “precios más bajos que gran parte del sector privado”.

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Al respecto citó que la estatal posee alrededor del 10% de las estaciones de servicio del país y concentra entre 21% y 22% de participación en el mercado de combustibles.

Otro punto que mencionó es que los precios se fijan considerando principalmente la cotización internacional del diésel; que a su criterio, es el de mayor impacto en la economía nacional.

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