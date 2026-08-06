Itaipú transfirió un 9% menos al Estado paraguayo y el pago por cesión de energía cayó al 30%

Según reportes de la Dirección Financiera de Itaipú, Paraguay recibió este año un total de US$ 275 millones por los beneficios que figuran en el Anexo C, frente a US$ 303 millones inyectados en los primeros siete meses del año anterior. La diferencia negativa asciende a US$ 28 millones en el acumulado global del ejercicio.

El desplome más pronunciado se observo en el rubro Compensación por Cesión de Energía. De enero a julio de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ingresó US$ 110 millones, mientras que en lo que va de 2026 el monto se redujo a US$ 77 millones, que representa una merma neta de US$ 33 millones.

Este bajón impacta de manera directa en los recursos destinados al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), así como en las transferencias a municipios y gobernaciones que dependen legalmente de estos fondos para ejecutar sus programas sociales y de infraestructura.

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Comportamiento de royalties y ANDE

En contraposición, los ingresos en concepto de royalties mostraron una leve recuperación del 2,6%. El Tesoro paraguayo percibió US$ 154 millones hasta julio de 2026, superando levemente los US$ 150 millones registrados en el mismo lapso del año precedente.

Por su parte, los desembolsos destinados a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por resarcimiento de cargas de administración y utilidades mostraron un ligero incremento del 2,3%. La empresa estatal de electricidad captó US$ 44 millones en lo que va de 2026, frente a los US$ 43 millones del ciclo anterior.

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Estos fondos resultan vitales para garantizar la previsibilidad financiera de la estatal y el financiamiento de sus planes de inversión en la red de distribución eléctrica nacional.

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El balance exclusivo del mes de julio

Al analizar de forma aislada el comportamiento del séptimo mes del año, julio de 2026 cerró con una inyección total de US$ 36 millones, superando levemente a los US$ 34 millones transferidos en julio de 2025.

Durante el último mes, los pagos por royalties alcanzaron US$ 22 millones (frente a US$ 20 millones en 2025), mientras que la cesión de energía sumó US$ 12 millones (frente a US$ 12,5 millones en 2025). En tanto que la ANDE percibió US$ 1,7 millones en el mes, por encima de US$ 1,5 millones que percibió en el mismo mes del año pasado.

A pesar de la leve mejora mensual en julio, el saldo acumulado de los primeros siete meses ratifica una merma considerable para las arcas públicas en el cómputo general de Itaipú.