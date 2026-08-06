Economía
06 de agosto de 2026 a la - 17:43

Itaipú transfirió un 9% menos al Estado paraguayo y el pago por cesión de energía cayó al 30%

La Central Hidroeléctrica reabrió sus compuertas en la madrugada de este domingo.
La represa de Itaipú Binacional presenta un significativo flujo de agua en un entorno nocturno.Gentileza

Las transferencias financieras de Itaipú Binacional al Estado paraguayo sufrieron una contracción del 9,2% entre enero y julio de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025. La caída acumulada se explica principalmente por la drástica disminución del 30% en los desembolsos correspondientes a la compensación por cesión de energía.

Por Silvana Bogarín

Según reportes de la Dirección Financiera de Itaipú, Paraguay recibió este año un total de US$ 275 millones por los beneficios que figuran en el Anexo C, frente a US$ 303 millones inyectados en los primeros siete meses del año anterior. La diferencia negativa asciende a US$ 28 millones en el acumulado global del ejercicio.

El desplome más pronunciado se observo en el rubro Compensación por Cesión de Energía. De enero a julio de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ingresó US$ 110 millones, mientras que en lo que va de 2026 el monto se redujo a US$ 77 millones, que representa una merma neta de US$ 33 millones.

Transferencias de Itaipú hasta julio de 2026.
Transferencias de Itaipú hasta julio de 2026.

Este bajón impacta de manera directa en los recursos destinados al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), así como en las transferencias a municipios y gobernaciones que dependen legalmente de estos fondos para ejecutar sus programas sociales y de infraestructura.

Lea más: Itaipú aprobó balance 2025: Destinaron US$ 524,8 millones a “gastos sociales” en Paraguay y US$ 689,1 millones al Brasil

Comportamiento de royalties y ANDE

En contraposición, los ingresos en concepto de royalties mostraron una leve recuperación del 2,6%. El Tesoro paraguayo percibió US$ 154 millones hasta julio de 2026, superando levemente los US$ 150 millones registrados en el mismo lapso del año precedente.

Por su parte, los desembolsos destinados a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por resarcimiento de cargas de administración y utilidades mostraron un ligero incremento del 2,3%. La empresa estatal de electricidad captó US$ 44 millones en lo que va de 2026, frente a los US$ 43 millones del ciclo anterior.

Transferencias de Itaipú hasta julio de 2025.
Transferencias de Itaipú hasta julio de 2025.

Estos fondos resultan vitales para garantizar la previsibilidad financiera de la estatal y el financiamiento de sus planes de inversión en la red de distribución eléctrica nacional.

Lea más: Itaipú: transferencias por cesión de energía caen 32%

El balance exclusivo del mes de julio

Al analizar de forma aislada el comportamiento del séptimo mes del año, julio de 2026 cerró con una inyección total de US$ 36 millones, superando levemente a los US$ 34 millones transferidos en julio de 2025.

Durante el último mes, los pagos por royalties alcanzaron US$ 22 millones (frente a US$ 20 millones en 2025), mientras que la cesión de energía sumó US$ 12 millones (frente a US$ 12,5 millones en 2025). En tanto que la ANDE percibió US$ 1,7 millones en el mes, por encima de US$ 1,5 millones que percibió en el mismo mes del año pasado.

A pesar de la leve mejora mensual en julio, el saldo acumulado de los primeros siete meses ratifica una merma considerable para las arcas públicas en el cómputo general de Itaipú.