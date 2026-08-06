¿Quiénes son los nuevos responsables de la ANDE?

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) atraviesa una reconfiguración institucional tras la llegada de su nuevo titular, Miguel Ángel Báez Reyes. El actual presidente del ente es un antiguo funcionario de la estatal durante la administración anterior, con Félix Sosa a la cabeza, Báez Reyes ejercía la gerencia técnica, puesto que ocupó desde agosto de 2020 hasta que se jubiló hace dos años.

El mapa de las nuevas autoridades de la ANDE combina la continuidad de piezas operativas con algunos ajustes en áreas sensibles de fiscalización interna y gestión ambiental.

En el entorno inmediato de la presidencia se mantiene la línea directiva. El exgerente comercial Luis Daniel Torres Figueredo, quien ejerció la jefatura del Gabinete de Presidencia durante la administración de Félix Sosa, continúa firme en el cargo.

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Movimientos en las gerencias

En el área operativa y financiera, el organigrama registra algunos cambios y otras permanencias. En la Gerencia Comercial, Hugo Rolón fue confirmado y se mantiene al frente de las gestiones comerciales del eléctrica estatal.

Por el lado de los recursos financieros y administración del presupuesto institucional, se mantiene Sonia Marycel Rojas de Hayes, quien sigue como gerenta financiera.

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Sin embargo, en el área de asesoría legal se produjo la salida de Carlos Nelson Medina Duarte, quien se desempeñaba como asesor legal de la institución en el periodo anterior, abriendo espacio a la renovación en la representación jurídica de la estatal con la incorporación de la Abg. Adriana Teixeira.

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Direcciones operativas y de infraestructura

El esquema de las direcciones muestra un comportamiento similar de recambio paulatino. En la Dirección de Gestión Regional, posición ocupada en 2020 por Aniano Ramón Esquivel González hasta su jubilación, asumió Jorge Barrios Sánchez, quien continúa el ejercicio de sus funciones.

En la Dirección de Planificación y Estudios, área en la que se proyectan las obras del sistema eléctrico, tuvo la titularidad Francisco Escudero, pero ahora quedó a cargo del Ing. Guido Chávez, quien con el Ing. Sosa llegó a ser director de Distribución.

En la Dirección de Servicios Administrativos, tras el paso de Fidel Eleuterio Girett Ovelar, la posta fue tomada por César Zena, quien se consolida en el cargo. Por su parte, Luis Vidal Efrén Poisson Spessot permanece al frente de la Dirección de Telemática, un puesto para la modernización digital en el que fue nombrado en 2020.

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Fichas ratificadas y renovación en control ambiental

La estructura operativa mantiene la estabilidad en las áreas de servicio e infraestructura. El director de Distribución, Ing. José Luis González Cordone continúa en el cargo, encargado del seguimiento de las redes del país. De igual manera, Liliana Ortiz fue ratificada como directora de Contrataciones Públicas, manejando licitaciones de gran envergadura.

En la Dirección de Recursos Humanos no se registraron modificaciones y continúa Javier Buongermini, mientras que la Secretaría General sigue bajo la conducción de la Ing. María de la Paz Barrail Halley.

Las modificaciones más sustanciales se registran en los órganos de control e impacto ambiental. En la Auditoría Interna se concretó el cese de Fátima López, dando paso a una nueva conducción del control interno a cargo de Lic. Gloria Georgina Valinotti Araújo. Asimismo, en la Dirección de Gestión Ambiental se incorporó el Ing. Sebastián Atilio Esteche Vega.