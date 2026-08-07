Asoban reclama diálogo técnico en regulación y pide proteger la independencia del BCP

En el marco de la 2a Convención Bancaria se expusieron varios temas en debate, así como las tendencias del negocio financiero. No obstante, este evento también fue una plataforma para que el sector exponga sus inquietudes referentes a diversos temas que podrían frenar la dinámica de la actividad. Entre otros puntos advirtieron los riesgos que representan las imposiciones de topes o tarifas sin tener en consideración a los actores afectados; además instaron a mantener la credibilidad del Banco Central del Paraguay (BCP), entre otros puntos.

Lea más: Asoban advierte que grado de inversión no es un pasaporte a la prosperidad y pide priorizar sostenibilidad fiscal

Bancos son las venas por donde fluye la economía

Durante su exposición en este evento bancario que concluyó en la fecha, el titular de Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) Osvaldo Serafini destacó la participación del sistema bancario, entidades por donde fluyen las venas de la economía nacional, con depósitos que superan los G. 190 billones , y una cartera de créditos que financia a la economía por unos G. 187 billones (unos US$ 31.000 millones).

Agregó que la banca local opera con niveles de solvencia del 12,5% y con un nivel de liquidez con capacidad de absorber los choques externos y brindar certidumbre a la producción y al comercio.

“Esta fortaleza no es casualidad, ni un regalo del cielo. Es resultado de decisiones prudenciales sostenidas en el tiempo, de una supervisión seria, y del compromiso de cada entidad con la solidez de su balance y con la estabilidad financiera”, resaltó.

Bancos instan a mantener diálogo sobre normas

No obstante, el titular de la Asoban advirtió que la regulación del sistema financiero, cuando se construye con diálogo técnico constante y abierto entre el regulador y los regulados, fortalece aún más la confianza y anticipa los riesgos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, mencionó que la ausencia de este diálogo, previo y estructurado, introduce incertidumbre en un sistema que requiere reglas claras, previsibilidad y confianza. “Cuando ello ocurre, se proyectan al mercado señales que no necesariamente guardan relación con la fortaleza real de las instituciones, afectando la claridad y la confianza que deben caracterizar al marco regulatorio”, advirtió el ejecutivo.

Lea más: Asoban exige “simetría regulatoria” y hace un llamado a la prudencia en la fijación de tarifas y topes

Asoban: actores deben ser escuchados

Serafini ratificó la facultad del BCP en la regulación, aunque insistió en la necesidad de una mayor comunicación sobre normas que afectan al rubro.

“Como sector, no cuestionamos la facultad de la autoridad para definir el marco regulatorio. Sin embargo, consideramos indispensable que los actores sean escuchados antes de la adopción de medidas que impactan directamente en su operación”, apuntó.

Dijo además que quienes ejecutan y sostienen diariamente las normas, aportan una perspectiva técnica y práctica que enriquece el proceso regulatorio.

El ejecutivo explicó que la diferencia es sustancial: ya que una regulación construida con diálogo fortalece al sistema; una diseñada sin él, reduce su capacidad de adaptación y desarrollo.

Esta interacción no es un privilegio; es una condición necesaria para construir regulaciones que contribuyan al fortalecimiento y al desarrollo del sistema, en lugar de sólo limitarse a su administración

Preservar la independencia y credibilidad del BCP

En otro momento, el titular de Asoban también hizo mención a la necesidad de mantener la independencia técnica y la credibilidad del Banco Central del Paraguay que son activos institucionales que deben resguardarse de manera constante.

“Su preservación exige el compromiso y la vigilancia de todos los sectores, especialmente en los períodos de normalidad, cuando las decisiones de mayor impacto suelen transitar con menor debate público”, afirmó.

Insistió que es precisamente en esos momentos cuando la fortaleza institucional debe ser más cuidadosamente protegida.