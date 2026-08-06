Asoban exige “simetría regulatoria” y hace un llamado a la prudencia en la fijación de tarifas y topes

La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) celebra su Segunda Convención Bancaria Paraguay 2026 en el Sheraton Asunción Hotel con la presencia de 390 referentes y 16 expertos nacionales e internacionales, en un evento que se consolida como el principal espacio de debate, alianzas y generación de conocimiento entre los líderes que definen el rumbo financiero del país y la región. En el marco de la apertura de la actividad que culmina este viernes 7, los directivos del gremio bancario lanzaron duras críticas al regulador e igualmente expusieron sus críticas sobre algunas situaciones que según la Asoban, está limitando el negocio bancario.

Liz Cramer, presidenta ejecutiva de la Asoban resaltó durante su discurso de apertura de la 2a Convención Bancaria 2026 que el crecimiento de la bancarización que se viene observando y el aumento de las transacciones en el Sistema de Pagos no son el resultado de un solo actor. Según un pronunciamiento realizado por la ejecutiva de Asoban, el desempeño reciente del ecosistema se explica por una arquitectura compartida entre la inversión pública en la infraestructura central y, en paralelo, por la apuesta privada “millonaria e ininterrumpida” en tecnología e innovación.

Precisó igualmente que no habría un sistema de pagos viable sin la infraestructura pública que actúa como núcleo, pero tampoco sin la red privada que conecta esa infraestructura y la hace operativa en el día a día.

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Piden que intermediarios tengan las mismas exigencias que la banca

Ante la atenta mirada del presidente del BCP Carlos Carvallo, el ministro de Hacienda Oscar Lovera y el director de la DNIT Óscar Orué, la ejecutiva de Asoban pidió a las autoridades que las reglas evolucionen al ritmo del mercado.

A lo que agregó que dichas reglas deben basarse sobre dos “principios irrenunciables”: simetría regulatoria y construcción participativa de la norma.

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En términos prácticos, que todas entidades que realicen intermediación deben quedar sujetas a las mismas exigencias prudenciales, de capital y de supervisión a las que está sujetas la banca formal.

Esto en referencia a las casas de crédito, u otras plataformas financieras que operan brindando préstamos al público o captan recursos, que no están regulados o que no operan bajo las mismas exigencias que se impone a los bancos.

Normas con participación técnica serán más efectivas

El segundo principio detallado por Cramer hace referencia a la “construcción participativa”, de las normas o regulaciones. Que según detalló, no busca desplazar a los reguladores, sino reforzar la eficacia de las reglas.

De acuerdo con Asoban, las normas ganan efectividad cuando incorporan la participación técnica de quienes deben implementarlas cotidianamente, lo que ayudaría a traducir objetivos regulatorios en procedimientos realizables.

“La decisión final corresponde al Estado, pero la ingeniería normativa se vuelve más robusta cuando incluye conocimiento operativo y anticipa fricciones de implementación”, expresó la ejecutiva.

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Finanzas Abiertas y PISP: el nuevo hito que exige definiciones legales

Por otra parte, Cramer se refirió sobre el proceso de transición hacia Finanzas Abiertas, que describe como un camino ya en marcha dentro del sistema. En ese contexto, mencionó como hito reciente la incorporación de los Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos (PISP), figuras asociadas a modelos donde terceros pueden iniciar pagos en nombre del usuario, bajo reglas y permisos predefinidos.

Según Cramer, este importante avance requiere definir con precisión inequívoca: las responsabilidades legales, los mecanismos de resolución de conflictos y los esquemas de compensación con el protocolo específico que permita lograr la plena confianza del mercado para su rápida adopción.

Para Asoban, sin claridad jurídica y operacional, la innovación puede volverse un terreno de incertidumbre que frene inversiones o deteriore la confianza.

Advertencia sobre tarifas y límites de tasas

En otro momento de su discurso, la presidenta ejecutiva del gremio bancario también se refirió a tarifas y límites impuestos desde el regulador, por lo que exigieron a las autoridades “prudencia” frente a la fijación de tarifas o topes de tasas.

Como antecedente, mencionó la Ley N° 5476/2015 que topeó la tasa de interés de las tarjetas de crédito, cuya experiencia, afirmó que mostró que límites que no responden a la lógica del mercado y que no necesariamente protegen al consumidor. También recientemente el BCP aprobó el reglamento tarifario aplicable a los servicios de pago que afecta sobre todo a al servicio de Proveedores de Servicios de Inicio de Pagos (PISP),e iniciadores de pagos con QR.

La asociación sostiene que esos topes pueden generar efectos no deseados como exclusión de segmentos vulnerables, desplazamiento hacia la informalidad y desincentivo a la inversión privada.

En contraposición, plantea que la inclusión financiera se fortalece con más competencia, transparencia y profundización del crédito, en lugar de controles que alteren el funcionamiento del mercado sin calibración suficiente.

La ejecutiva recordó que el dinero administrado por los bancos pertenece “principalmente a los ahorristas” y su cuidado prudente constituye la base de la estabilidad económica y que en esa lógica, la regulación debe redactarse con esa prioridad en mente, porque las decisiones normativas impactan sobre la confianza, los incentivos de inversión y el manejo del riesgo.

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Convención bancaria hasta el viernes

Con la presencia de 390 referentes y 16 expertos nacionales e internacionales, la Convención Bancaria se consolida como el principal espacio de debate, alianzas y generación de conocimiento entre los líderes que definen el rumbo financiero del país y la región. La actividad que comenzó este jueves se extenderá hasta el viernes 7 en el Hotel Sheraton de Asunción.

La transformación del sistema financiero en la era de la inteligencia artificial generativa, la evolución de los mercados de capitales, los cambios regulatorios, la sostenibilidad, la ciberseguridad y la geopolítica son algunos de los principales temas que reunirán a expertos nacionales e internacionales durantes estas dos jornadas.