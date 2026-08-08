AFD prepara nuevas líneas de crédito y garantías para impulsar a la industria

El financiamiento de largo plazo para la industria será una de las nuevas apuestas de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). La institución informó que trabaja en productos que permitan a las empresas contar con recursos durante el período de instalación y puesta en marcha de sus inversiones.

El anuncio se realizó ayer viernes en el marco de la 2ª Convención Bancaria del Paraguay 2026, desarrollado en el Centro de Convenciones del Sheraton Asunción Hotel.

El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, explicó en entrevista con ABC que uno de los problemas actuales es que las empresas comienzan a pagar los créditos antes de que la maquinaria adquirida entre en funcionamiento y eso “descalza financieramente”, señaló.

Ante esta situación, dijo que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) junto con la AFD analiza líneas de créditos con períodos de gracia importantes, plazos extensos y tasas que permitan sostener las inversiones.

AFD prepara recursos para el sector industrial

Sobre el punto, Giménez señaló que el trabajo técnico entre el Viceministerio de Industria y la AFD ya permitió avanzar hacia una nueva línea de financiamiento. “Hoy la AFD ya tiene disponibilidad de recursos para poder salir con una línea tanto de garantía como también de financiamiento para las entidades financieras que presten al sector industrial de Paraguay”, afirmó.

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El viceministro estimó que el producto podría lanzarse en las próximas semanas, una vez que concluyan los últimos ajustes.

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Un fondo de garantía para industrias

A su turno, la presidenta de la AFD, Stella Guillén, confirmó que la institución analiza la creación de un fondo de garantía específico para el sector industrial. “Estamos analizando la posibilidad de lanzar un fondo de garantía para industrias que tenga el entendimiento de lo que necesita el sector industrial con su ciclo productivo y las garantías que requiere”, explicó.

En ese sentido, Guillén destacó que el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy) ya permitió respaldar una importante cantidad de operaciones. “Hoy tenemos 69.000 garantías emitidas, que significan US$ 1.700 millones en créditos garantizados”, detalló.

La AFD busca ampliar su rol

Por otro lado, Guillén sostuvo que la AFD pretende dejar de ser vista solamente como una institución que provee fondos y convertirse en un aliado del sistema financiero.

En ese sentido recordó que la institución trabaja además con líneas de créditos para sectores forestales, inversiones verdes, eficiencia energética, economía circular, electromovilidad y agricultura climáticamente resiliente. “La nueva carta orgánica de la AFD también permite incursionar en el financiamiento de infraestructura”, resaltó.

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También proyectan un fideicomiso para la industria

Además del crédito y las garantías, Guillén resaltó que la AFD analiza utilizar fideicomisos como instrumento para financiar proyectos industriales.

La presidenta explicó que la institución ya administró negocios fiduciarios por más de US$ 1.200 millones y que ahora busca ampliar su participación hacia el sector privado. “Lo que se viene también es un fondo fiduciario para la industria”, adelantó.

La estrategia apunta a ofrecer al sistema financiero un conjunto de herramientas que permita atender sectores con mayores necesidades de inversión y plazos más extensos. “Estamos seguros de que la competitividad se construye innovando juntos”, concluyó.