Más del 60% de las microempresas recurre a la usura para financiarse, según el MIC

El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, advirtió que más del 60% de las microempresas recurre a prestamistas informales para financiar sus actividades. Señaló que las tasas pueden superar el 10% mensual -lo que anualmente significa una enorme erogación- y planteó ampliar el acceso al crédito formal, el factoring y otras herramientas financieras.

Durante el panel “Más herramientas para la competitividad”, desarrollado en el marco de la 2ª Convención Bancaria del Paraguay 2026, el acceso al financiamiento fue señalado como uno de los principales desafíos para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

“¿Cómo podemos pretender que con tasa de hasta 300% al año nosotros vamos a ser competitivos? Imposible”, se preguntó Giménez en entrevista con ABC, ayer viernes, en el Centro de Convenciones del Sheraton Asunción Hotel.

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¿La formalización ayuda a las microempresas a acceder a créditos?

Para el viceministro, uno de los objetivos es demostrar a las mipymes que la formalización puede convertirse en una herramienta para acceder a mejores condiciones financieras. “Desde el MIC queremos mostrarles que ser formal realmente conviene”, afirmó.

Entre las medidas mencionó el desarrollo de cuentas bancarias para las empresas, líneas de crédito, tarjetas para mipymes y mecanismos de financiamiento vinculados a las ventas. También planteó ampliar el acceso de las empresas constituidas como personas jurídicas a cuentas en cooperativas de ahorro y crédito.

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Buscan que mipymes accedan a liquidez en 48 horas

Una de las herramientas anunciadas por el MIC es “Adelanta”, un mecanismo de factoring que permitirá a las mipymes convertir sus facturas en liquidez.

La primera experiencia estará dirigida a empresas que venden al programa Hambre Cero.

El objetivo es que las empresas no tengan que esperar los plazos habituales de pago para contar con recursos destinados a mantener su producción. “Yo voy a poder tener esa plata en efectivo en mi cuenta en 48 horas”, explicó Giménez.

Según el viceministro, una vez que el mecanismo quede operativo para Hambre Cero, la intención es extenderlo hacia empresas que venden a supermercados y grandes compañías.

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El desafío es pasar de micro a pequeña empresa

Giménez sostuvo que la dificultad de acceso al financiamiento también afecta la capacidad de crecimiento de las mipymes. Según los datos que presentó, el paso de microempresa a pequeña empresa no supera el 3%, mientras que de pequeña a mediana empresa no supera el 6%.

En otro momento el viceministro dijo que, el MIC también trabaja en garantías mobiliarias, crowdfunding, sociedades de garantía recíproca, la reforma de la ley de factoring y mecanismos de segunda oportunidad para empresas en situación de insolvencia.

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Firma electrónica a menor costo

Otro de los proyectos mencionados por Giménez apunta a reducir el costo de la firma electrónica para las mipymes.

Afirmó que actualmente el MIC trabaja con los prestadores de servicios de confianza para diseñar un paquete que incluya la firma electrónica y herramientas tecnológicas para las empresas. En ese sentido, ABC publicó una nota la semana pasada, donde el viceministro reconoció que el uso de la factura electrónica aún es limitado en el sector de las mipymes.

“El objetivo es que las mipymes puedan utilizar estos instrumentos para contratos digitales, factoring y pagarés electrónicos”, resaltó al finalizar la entrevista y adelantó que el producto podría estar disponible entre octubre y noviembre de este año.