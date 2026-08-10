Chía paraguaya recupera acceso normal al mercado japonés tras controles sanitarios

El Gobierno de Japón levantó las medidas de control reforzado aplicadas a los envíos de chía de origen paraguayo, luego de un año de vigilancia y de resultados favorables en los controles de inocuidad. La medida fue comunicada al Gobierno paraguayo y representa un alivio para el sector productivo y exportador.

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón informó a la Embajada de Paraguay en ese país la modificación del Plan de Monitoreo de Alimentos Importados correspondiente al año fiscal 2026.

Con esta decisión quedaron sin efecto las medidas especiales implementadas desde el 15 de julio de 2025, luego de que se detectaran residuos de atrazina en un envío de chía paraguaya.

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La chía vuelve al monitoreo ordinario

Tras superar satisfactoriamente el periodo de vigilancia reforzada, la chía paraguaya retorna al Nivel 1 de monitoreo, correspondiente al régimen habitual de control aplicado por Japón a los alimentos importados.

Esto significa que los cargamentos paraguayos volverán a ser sometidos a muestreos aleatorios sobre una proporción reducida de las partidas. Ya no tendrán que cumplir las condiciones especiales establecidas durante el periodo de vigilancia reforzada.

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El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) destacó que la decisión constituye un logro para el sector productivo y exportador nacional y refleja la efectividad de las medidas correctivas y preventivas adoptadas tras la detección de los residuos.

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Controles sobre toda la cadena productiva

Durante el último año, el SENAVE reforzó los controles para garantizar que la chía destinada al mercado japonés cumpliera con los requisitos establecidos por ese país.

Entre las principales medidas se estableció el análisis obligatorio de residuos de plaguicidas sobre el 100% de los lotes destinados a Japón. También se implementó la trazabilidad de las zonas de producción y un mayor monitoreo del uso de productos fitosanitarios.

A estas acciones se sumaron capacitaciones dirigidas a los sectores público y privado involucrados en la producción y exportación de chía.

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Respaldo para las exportaciones paraguayas

Para el SENAVE, la recuperación de las condiciones normales de acceso constituye un respaldo a la calidad, inocuidad y confiabilidad de la chía paraguaya.

La decisión japonesa también fortalece la posición de Paraguay como proveedor de alimentos en los mercados internacionales, luego de que el país debiera intensificar sus controles para responder a las exigencias sanitarias del mercado asiático.

La eliminación de las medidas reforzadas permitirá ahora que las exportaciones de chía hacia Japón retomen el régimen habitual de fiscalización, aunque el cumplimiento de los estándares de inocuidad seguirá siendo determinante para mantener el acceso a ese mercado.