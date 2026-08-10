Déficit fiscal: Las recomendaciones del exministro Dionisio Borda para nuevo plan de convergencia

Tras el reconocimiento por parte del gobierno sobre la situación fiscal y el sinceramiento de las deudas acumuladas, expertos advierten que la sostenibilidad depende tanto por el lado de los gastos como también de los ingresos, todo esto en medio de procesos electorales en puertas, lo que complica más el cumplimiento de este tercer plan de convergencia del déficit fiscal.

Al respecto el economista y exministro de Hacienda Dionisio Borda también se refirió a esta situación y expresó que la sostenibilidad de las finanzas públicas depende, por un lado, del volumen de los gastos, sea o no por aumento de los gastos corrientes y, por otro lado, del nivel de ingresos tributarios.

Dijo además que el reconocimiento de la deuda acumulada principalmente con el sector farmacéutico es una obligación, y no un mérito y que se debería sumar también el déficit de la Caja Fiscal que corresponde a gastos corrientes. El déficit supera los US$ 271 millones a junio de este año.

Con los nuevos datos aportados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el déficit fiscal del 2026 será de 3,2%, en el 2027 sería 3,9% y se normalizaría en 2028 a 1,5%. En ese sentido indicó que La ley de Responsabilidad Fiscal ha sido rebasada por este gobierno y habría que ver si el anuncio del MEF se cumple en esta oportunidad.

No obstante, detalló algunas medidas que se podrían aplicar para lograr esta nueva meta del plan de convergencia anunciado por el Gobierno la semana pasada.

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Primero: Un aumento del ingreso tributario, que está limitada por la caída del valor del dólar que esta fuera de la posibilidad de control del país. También indicó que el Gobierno descarta un aumento impositivo y se reduce a la posibilidad de cortar las excepciones y beneficios del sector privado. “Dudo que el Gobierno tenga fuerza para lograrlo”, expresó.

Segundo: Un recorte de los gastos que es poco probable, y por el contrario, la tendencia es al alza.

Tercero: La combinación de las dos medidas mencionadas. Pero los dos últimos años de gobierno, este ya carece de fuerza política para aplicar nuevas medidas. También depende del PIB, si aumenta, caería el cociente o el déficit fiscal disminuirá.

“Como señalé, un gobierno que ya está en retirada no tiene la capacidad para lograr imponer nuevas medidas. Una reforma tributaria en los dos últimos años de gobierno no sería posible lograrlo; además se descarta esa posibilidad porque el gobierno ha reiterado que no se modificaría el sistema tributario”, precisó.

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¿Hay espacio para mayor endeudamiento?

Ante las opciones que tiene el MEF para hacer frente a este nuevo plan de convergencia, el exministro de Hacienda advirtió que el aumento continuo de la deuda pública constituye una preocupación seria, considerando la baja capacidad de pago y que se debe tener cuidado con esto.

El Paraguay tiene un coeficiente de presión tributaria de 11,3% frente a 20% a nivel regional. La deuda pública a mayo creció alrededor de US$ 2.800 millones frente al 2025. La deuda pública ya superó US$ 21.000 millones. “Con 40% del PIB, el país está con luz amarilla”, expresó.

Recordó igualmente que el Gobierno ya colocó bonos por US$ 1.630 millones y que incluso el ministro anterior (Carlos Fernández Valdovinos), al analizar la situación de las finanzas públicas, ya había anunciado que nos encontramos ante “una economía de guerra”.

En cuanto a la responsabilidad sobre la situación actual de las finanzas públicas, Borda indicó que básicamente la acumulación de deudas sin respaldo financiero ha sido por negligencia de este gobierno. Añadió que si bien en el control del gasto tiene injerencia el Congreso, la ejecución presupuestaria depende únicamente del MEF.

En otro momento destacó que el sinceramiento de las cuentas indudablemente fortalece la credibilidad del país. “No estoy seguro que las cifras fiscales anteriores no reflejaban la realidad. El mérito de lograr el grado de inversión refleja que los números estaban correctos”, según indicó.

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Dejaron de cuidar la economía

Según Borda, en las condiciones actuales, esta situación se veía venir y terminaría con un panorama nada alentador.

Dijo también que el ansiado grado de inversión terminó mareando a la conducción económica y “dejaron de cuidar la economía”.

“La obligación indudablemente es cumplir las dos medidas; elevar el déficit para pagar las deudas heredadas y cumplir la regla fiscal. Ambas medidas fortalecen a la conducción del Equipo Económico y la conducción económica termina el periodo con una debilitación de la imagen país. Esfuerzos que se han logrado en dos décadas”, dijo finalmente.