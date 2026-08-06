La deuda pública aumentó US$ 1.498 millones en seis meses

En el documento publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se detalla que la deuda pública del Paraguay al cierre de junio último se ubicó en US$ 21.946,6 millones, 7,3% superior al saldo registrado en diciembre de 2025, cuando alcanzaba US$ 20.447 millones.

En términos absolutos, el MEF refiere que el incremento fue de US$ 1.498,7 millones en el primer semestre del año, impulsado principalmente por el mayor endeudamiento mediante bonos y otros desembolsos registrados durante el periodo.

De acuerdo con el reporte oficial, la deuda pública representó el 34,4% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del 41,1% observado al cierre de diciembre del año pasado, pese al aumento del saldo de los compromisos. La disminución de este indicador responde al mayor valor estimado del PIB medido en dólares y al efecto del tipo de cambio utilizado para la conversión de las cifras.

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Deuda externa e interna

Al desagregar la deuda global por residencia del acreedor, se observa que el 83,5% corresponde a deuda externa por un total de US$ 18.331 millones, mientras que el 16,5% restante es deuda interna por US$ 3.614 millones, según los datos del informe del MEF.

En cuanto a la deuda externa, el 39,1% del saldo total corresponde a préstamos multilaterales por US$ 8.576 millones. En este grupo se encuentran los créditos otorgados por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), FONPLATA, entre otros.

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Por otra parte, el 41,2% de la deuda externa corresponde a bonos internacionales, cuyo saldo llegó a US$ 9.042 millones al cierre de junio. La cartera aumentó cerca de 10,1% con relación a diciembre de 2025, equivalente a unos US$ 829 millones más.

La deuda externa se completa con los compromisos correspondientes a la Ley N° 5.074/2013, bajo la modalidad llave en mano, cuyo saldo asciende a US$ 491,3 millones.

Deuda en la Administración Central

Al desagregar el reporte por fuente de recursos, la deuda de la Administración Central alcanzó US$ 19.221,7 millones, equivalente al 87,6% del total de la deuda del Sector Público. De este monto, el 87,6% corresponde a obligaciones externas y el 12,4% a deuda interna.

Por su parte, la deuda de la administración descentralizada pagada por las entidades deudoras sumó US$ 2.724,9 millones, equivalente a alrededor del 12,4% del saldo total del Sector Público.

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Ajuste del PIB

El informe del MEF muestra que la relación entre la deuda y el PIB volvió a disminuir durante el primer semestre del año, al pasar de 41,1% en diciembre de 2025 a 34,4% en junio de 2026. Aunque el saldo de la deuda aumentó en casi US$ 1.500 millones, el crecimiento del PIB expresado en dólares redujo el peso relativo de los compromisos públicos sobre el tamaño de la economía.