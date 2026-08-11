Retraso en subsidios de estudio genera incertidumbre entre estudiantes de Misiones

Un grupo de estudiantes de este distrito y de otras localidades expresó su inquietud debido a que, pese a haberse superado la mitad del año lectivo 2026, la Gobernación de Misiones todavía no comenzó a recibir las documentaciones de los postulantes. La falta de información oficial sobre la fecha de presentación de los requisitos también genera incertidumbre.

Un joven, quien solicitó mantener en reserva su identidad, señaló que muchos estudiantes dependen de este aporte para solventar parte de los gastos relacionados con sus estudios universitarios o de mandos medios.

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Pausa en la recepción de documentos

El responsable de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Misiones, Milciades Cuevas, explicó que el Gobierno Departamental decidió pausar la recepción de documentos para el programa de ayudas sociales en concepto de becas hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas confirme la fecha de desembolso de los fondos pendientes.

Según explicó, la medida busca evitar falsas expectativas y ansiedad entre los estudiantes ante la falta de liquidez actual. El programa cuenta con un presupuesto total de G. 3.000 millones, pero actualmente la Gobernación solo dispone de G. 1.000 millones (provenientes de juegos de azar).

Restan G. 2.000 millones correspondientes a la Fuente 10 del Tesoro Nacional. El Ministerio de Economía aún no realizó la transferencia del monto faltante, situación que, según Cuevas, afecta no solo a Misiones, sino también a otros departamentos del país.

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Aumento de demanda

Milciades Cuevas señaló además que la demanda de becas departamentales aumentó significativamente debido a los cambios implementados en los programas nacionales de becas. Ante la cantidad de postulantes y las limitaciones presupuestarias, las autoridades analizan dos alternativas.

Una de ellas consiste en elevar las exigencias académicas e incrementar el promedio requerido de 3,5 a 4. La otra posibilidad es reajustar el monto de adjudicación de G. 1.500.000 para alcanzar a una mayor cantidad de postulantes.

Antecedentes

En 2023, el programa benefició a 2.700 jóvenes: 2.200 universitarios recibieron G. 1.500.000 y otros 500 estudiantes de institutos o mandos medios obtuvieron G. 500.000. Los pagos se realizan en un único desembolso.

Tras el paso de las becas de Itaipú - Yacyretá al programa único “Becas Gobierno del Paraguay” (donde Misiones registró 152 beneficiarios este año), cientos de estudiantes que quedaron fuera del beneficio.

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