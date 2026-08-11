IPS: intervención destapa posible red clandestina de venta de fármacos

La Dirección de Apoyo y Servicios del Hospital Central del IPS lleva a cabo una intervención de urgencia en el albergue de la institución en respuesta a las denuncias sobre el ofrecimiento y venta de medicamentos con sello de la previsional y del Ministerio de Salud a familiares de pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de adultos.

La doctora Cynthia Cardozo, directora de la mencionada dependencia, confirmó que el operativo fue desplegado por instrucciones directas del gerente de Salud, el doctor Derlis León, con el acompañamiento de Asesoría Legal, Control Interno, Admisión, personal de la Policía Nacional y la intervención del Ministerio Público.

Un “esquema” montado dentro del albergue

Durante la inspección del sitio, las autoridades corroboraron la existencia de un puesto informal manejado por personas ajenas al personal de salud institucional.

“Encontramos a una persona sentada en un escritorio como si fuese una encargada del lugar, manejando recetas e inclusive con dinero en efectivo en el cajón. Hay todo un tráfico, aparentemente. Puede ser que haya donaciones, pero probablemente se está vendiendo hasta lo donado”, explicó la doctora Cardozo.

El reporte indica que los involucrados no son funcionarios del IPS ni necesariamente familiares de los enfermos, sino cuidadores contratados por los allegados de los pacientes. Aprovechando su permanencia en el albergue, estas personas habrían montado una red para comerciar con los insumos.

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Medicamentos vencidos y pérdida de la cadena de frío

Más allá del eventual daño patrimonial al Estado y a la previsional, la doctora expresó su preocupación por la seguridad y la vida de los pacientes, dado que los fármacos eran almacenados en condiciones insalubres e inadecuadas.

Entre los hallazgos catalogados de “graves” se destacan:

Pérdida de cadena de frío : medicamentos, anestésicos y fármacos controlados guardados en cajas de cartón apiladas, sin refrigeración.

Falta de clasificación : insumos vencidos mezclados con medicamentos vigentes, sin separación por fecha ni por tipo.

Variedad de insumos : desde jeringas de distintas clases y medicamentos económicos hasta kits costosos para biopsias.

Ausencia de profesional idóneo: la manipulación de los fármacos estaba a cargo de cuidadores sin formación en química farmacéutica ni enfermería.

“El riesgo de vida para los pacientes es enorme. Ellos llevan estos medicamentos para ser administrados a los enfermos, y quien los recibe en sala no tiene forma de saber de dónde se compraron ni en qué condiciones estuvieron guardados”, advirtió la profesional.

Investigación fiscal en curso

Las autoridades del IPS señalaron que la investigación continuará para determinar cómo llegaron los insumos de uso exclusivo a manos de estas personas y esclarecer la cadena de responsabilidades. La Fiscalía asumió el caso para definir los pasos legales a seguir contra los implicados.

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