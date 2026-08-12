¡Peligro mortal! Manada de caballos invade acceso al Puente Héroes del Chaco

Una manada de caballos se desplaza constantemente por el acceso al Puente Héroes del Chaco, en Nueva Asunción (ex-Chaco’i), generando una situación de alto riesgo para los conductores, principalmente durante la noche.

La presencia de estos animales sueltos en plena vía pública fue denunciada por ciudadanos a ABC que deben circular por la zona y se encuentran inesperadamente con los equinos.

Las imágenes y videos remitidos por los denunciantes muestran a varios caballos desplazándose libremente por el acceso al Puente Héroes del Chaco, una zona de intenso tránsito vehicular.

La situación representa un peligro mortal durante la noche, cuando la visibilidad se reduce y los conductores pueden encontrarse de manera repentina con los animales sobre la calzada.

La denuncia ciudadana apunta a que la presencia de los equinos no sería un hecho aislado, sino que se repite en la zona, por lo que exigen la intervención de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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Además del peligro para los automovilistas y motociclistas, un eventual choque contra un caballo puede provocar graves consecuencias tanto para los ocupantes del vehículo como para el propio animal.

Caballos sueltos: la multa a la que se exponen los propietarios de los animales

La presencia de animales sueltos en las calles y rutas está expresamente prohibida por la Ley N° 5016/2014, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. El artículo 42 establece: “Prohíbase la presencia de animales sueltos en la vía pública”.

La normativa contempla dentro de esta categoría a animales vacunos, equinos, caprinos, ovinos y porcinos que circulen libremente, sin guía o sin una sujeción segura.

Por lo tanto, los caballos que se encuentren deambulando sin control en una vía pública no solo constituyen un peligro para el tránsito, sino que también configuran una situación contemplada y sancionada por la legislación.

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La normativa establece sanciones para los propietarios de los animales encontrados sueltos en la vía pública. Entre ellas se contempla una multa económica de cinco jornales mínimos, que actualmente representa aproximadamente G. 585.335, según los datos proporcionados. La responsabilidad recae sobre el propietario del animal.

Animales pueden ser decomisados

Además, de acuerdo con la normativa mencionada, los animales encontrados sueltos pueden ser decomisados por la autoridad competente.

Este punto es especialmente relevante en el caso de los caballos que aparecen en zonas de circulación vehicular, debido a que la intervención no debería limitarse simplemente a retirar momentáneamente a los animales de la calzada.

Desde la Patrulla Caminera reconocieron que existen dificultades para realizar este tipo de procedimientos debido a la falta de infraestructura y equipamiento específico.

Una fuente de la institución explicó que, ante estos casos, actualmente la intervención suele limitarse a intentar retirar a los animales de la vía. “Lo máximo que hacemos cuando tenemos este tipo de situaciones es espantar al animal”, señaló.

Según explicó, para realizar un procedimiento completo se requiere contar con un espacio físico donde mantener a los animales y con un vehículo adecuado para trasladarlos.

“Primero necesitamos un corral, un lugar donde depositar los animales, necesitamos un vehículo especial para realizar esas actividades”, explicó.

La institución indicó que cuando se logra identificar al propietario, corresponde aplicar la sanción prevista por la legislación.

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Sin embargo, en la práctica, muchas veces el procedimiento consiste en notificar al dueño para advertirle que no debe dejar a sus animales en la vía pública.

Prometen intervenir ante la denuncia

Tras recibir las imágenes de los caballos que circulan por el acceso al Puente Héroes del Chaco, desde la Caminera prometieron intervenciones en la zona.

Mientras tanto, la presencia recurrente de los animales vuelve a poner en evidencia un problema que, además de estar contemplado por la legislación, puede convertirse en un peligro mortal para quienes circulan por la zona.

La pregunta ahora es quién se hará cargo de retirar a los animales y evitar que vuelvan a ingresar a la vía pública antes de que ocurra un accidente.